Cervera: "Ya hemos sacado la cabeza del agua y ahora vamos a intentar empezar a nadar"

El Real Oviedo juega entre semana en el Heliodoro Rodríguez López. Los azules llegan después de la victoria contra el Mirandés, algo más desahogados. Cervera recupera a Miguelón, pero tendrá que esperar todavía para sumar a Viti al grupo. El técnico ha dado la rueda de prensa previa al partido este lunes.

¿Qué falta en ataque?

“Ser más verticales. No es que vayamos a ser un equipo defensivo, pero me gusta que los partidos los pasemos tranquilos. No me gusta que mi portero sea el mejor. Me gusta que los defensas vivan cómodos. Si eso es ser defensivo pues bueno... La sorpresa es el Burgos y es por los pocos goles que le meten. Pero no podemos limitarnos solo a eso. Me gusta la verticalidad más que la pausa. Hay que dar pausa en ciertos momentos, pero en Segunda creo que la verticalidad es más importante. Y tiene que haber cierta combinación. Corremos muchos kilómetros, pero hay que tener cierta lucidez con balón”.

Partido adelantado

“Está mal hecho. Pero marca la competición. No tenemos tiempo a preparar un partido en condiciones. Cuando se prepara un partido sabes detalles sobre los contrarios y ahora es imposible. Lo puedes ver en un vídeo, pero no lo puedes trabajar en el campo. Tenemos un viaje a las islas. Está diseñado así. No es todos los partidos, pero cuando es así, no se piensa mucho en el trabajo de los entrenadores y de los equipos".

Importancia que le da a haber cogido aire con el descenso

“Mucha importancia. La primera meta era esa. Ya hemos sacado la cabeza del agua pero vamos a intentar empezar a nadar para llegar un poco lejos. Pero lo primero era sacarla. Pero cuidado que podemos volver a meterla. Era muy importante para nosotros. Que el jugador se diera cuenta de la capacidad para ganar partidos”.

Situación en la portería

“Es una situación un tanto injusta. Es una determinación que tomé porque en ese momento el portero estaba actuando más de lo que me gustaría. Y ahora vive más tranquilo. Porque conseguimos que no nos tiren mucho. Y seguramente Tomeu ahora lo estaría haciendo igual”.

Si la confección de la plantilla encaja en sus planes de verticalidad

“Me gustaría algún retoque. Adaptarse se adaptará porque todos nos adaptamos a lo que el entrenador pide. Los equipos en 2a no tienen mil registros. Tienen una forma de jugar. Y a partir de ahí manejarnos de una u otra manera. El equipo lo hemos hecho fuerte y ahora tenemos que conseguir llegar a la portería contraria. Me gusta con pocos toques y mucha velocidad. Tenemos algunos jugadores para ello, pero creo que se puede mejorar en ese aspecto”.

Números desde su llegada

“Los números son buenos. Y creo que ha habido algún partido que hemos perdido que no teníamos que haber perdido. El Play Off está enormemente lejos”.

Partido ante el Tenerife

“Es un gran club que además cumple el centenario. El año pasado llegó hasta el último partido para ascender. Jugar con eso es complicado porque se te da esa vitola. Tiene buena plantilla, buen entrenador. Creo que arrancarán. Es un sitio muy complicado de ir a jugar. Después del resultado del derbi esperamos un equipo que nos va a poner en muchas dificultades”.

Si percibe sensación de miedo de perder los tres puntos cuando el equipo se pone por delante



“Si defienden muy atrás la culpa es mía. Ahora elijo defender atrás y que el equipo contraria no encuentre vía. Meto el equipo un poco más atrás. Los jugadores así tienen las cosas más sencillas. Podremos defender un poco más adelante pero depende del rival”.

Sobre Jimmy y Koba

“Sensacional. Muy bien. No lo conocía como lo estoy conociendo ahora. Es un chico extraordinario y entrena fenomenal. Una sorpresa muy agradable. Juega muy bien al fútbol. El nombre de Koba empieza a aparecer por el vestuario. Se le espera”.