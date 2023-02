Cervera: "Estoy decepcionado con el partido. Hacía tiempo que no veía al equipo tan mal"

El Real Oviedo cayó ante el Burgos en el Carlos Tartiere y el partido dejó a Cervera decepcionado. Fue el día que más afectado se vio al técnico en el post partido.

Análisis del partido

"No creo que el Burgos haya sido mejor. Hemos estado muy mal en la primera parte, hace tiempo que no veía al equipo tan mal. Ellos no han pasado ningún apuro, nosotros tampoco en exceso, pero tiene que haber más diferencia jugando en casa. En la segunda parte concedemos un córner que no tenemos que conceder y a partir de ahí meten el gol y viene la expulsión. Ya juegas más con el corazón. Decepcionado con el partido que hemos jugado, no es el partido que quería ver".

Expulsión de Sergi Enrich

"No he hablado con él. No sé porqué ha sido pero todas las que son por protestar son evitables. Es verdad que hay que tener en cuenta que se está jugando, pero Sergi es lo suficientemene mayor. A todos les puede pasar, pero no quiere decir que sea normal".

¿A qué cree que se debe el mal partido?

"Hoy da la sensación que hemos perdido porque no hemos hecho cosas suficientes para merecer algo más. El Burgos no me pareció mejor, pero no hemos hecho cosas suficientes. Hemos tenido alguna, pero ha sido más con el corazón. Muy decepcionado con este derrota y con como nos quedamos en la clasificación".

Posición inicial de Koba y Moro y cambios durante el partido

"Los cambié de banda a ver si Koba jugaba más cómodo a pierna cambiada pero tampoco salió bien. Cuando salió un poco mejor fue en la segunda parte. Cuando juegas contra equipos que se meten muy atrás hay que centrar muchos balones. No solo porque aparecen cosas, si no porque así no aparecen contras. No sé porqué hoy no centrábamos. Cuando nos hemos quedado con diez hemos empezado a meter balones arriba y hemos generado. Pero antes no hemos querido"

Idea de cara a la segunda parte antes del gol y la expulsión

"La idea era mover el balón lo mínimo que pudiésemos y que Raúl acabase en centros las jugadas por la izquierda. Hacer todo el juego que pudiésemos para que Raúl acabara centrando con los delanteros dentro. Nos meten el gol y nos expulsan y ahí luego hemos tenido el balón y no sé qué pasaba que no centrábamos. Mañana preguntaré. El gol que nos meten es en un centro, el que nos meten hace dos domingos es un centro, el que metemos en Málaga es un centro... Parece que nos cuesta centrar".

Bajas en ataque

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Para eso estamos los entrenadores. Para buscar soluciones. En el Vetusta hay algún jugador que conocemos y que nos podrá echar una mano".

Da la sensación de que es el partido que más decepcionado le deja...

"El resultado depende de muchas cosas, de muchos factores. Del acierto tuyo, del contrario, del árbitro... A veces no lo puedes controlar, pero no hemos hecho nada en la primera parte para cambiar el resultado. El gol de ellos es un balón que tenemos controlado y lo perdemos. Hay un saque de banda, viene el córner y luego el gol. Si evitamos la pérdida, evitamos el saque de banda, y el córner y el gol. Las jugadas vienen por algo. Creía que habíamos limitado esos errores y hoy han aparecido, no sé porqué".