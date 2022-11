Cervera: "Estamos jugando con tensión por los puntos que nos hemos dejado por el camino"

La enfermería.

“A Javi lo operaron, a ver si tiene una pronta recuperación. Viti no ha entrenado hasta hoy… difícil. Montoro y Koba siguen parados. Recuperamos a Borja, que sí podrá ir convocado. No para jugar todo el partido pero entrará en la rotación. Aceves tampoco”.

Regreso de Borja Sánchez.

“No entró porque no estaba en los planes que jugara. Llevarlo para que no jugara… En este sí”.

Mediocentros que quedan disponibles.

“Para mí Luismi, Jimmy y Mangel son mis mediocentros. Se puede hacer un apaño y meter, por ejemplo, a Hugo Rama, pero los mediocentros del equipo ahora mismo son sos".

Partido ante el Mirandés.

"Todos los partidos en Segunda son complicados, el Mirandés le acaba de ganar a una de las revelaciones como es el Cartagena. En casa tienes un plus de 'obligación' o inercia de que tienes que ganar. Por los puntos que nos hemos dejado por el camino, jugamos con tensión, que no con presión. La presión hay que combatirla en el fútbol. Queremos salir de esta situación de tensión para jugar mejor, que creo que lo podemos hacer".

La racha de la que venía el Mirandés.

"Los equipos, cuanto más tiempo están sin ganar están más cerca de hacerlo y al revés. El Mirandés es muy dinámico, le ha venido bien el cambio en la defensa. Nostros estamos obligadoa a sacar los tres puntos cuanto antes. Es nuestra obligación sacar los tres puntos".

¿Va calando tu idea en el vestuario? ¿Ves a los jugadores cómodos?

“Estar cómodo con mi idea no sé si es fácil. Se le exige mucho al futbolista y casi más sin balón. Hemos tenido un poco de mala suerte. El mensaje llega con el resultado. No sé si están cómodos pero yo les veo entrenar alegres. Estamos esperando resultados. Les he explicado como quiero que el equipo juegue. Creo que se sienten más tranquilos, como que manejan más la situación. Pero todo depende de los resultados y esos se nos escapan”.

Análisis del Mirandés.

“Ahora juegan con defensa de cinco, son difíciles de entrar y a partir de ahí son muy dinámicos. Juegan por todas partes y buscan problemas. Tiene mucho mérito lo que hacen”.

Propuesta futbolística en casa.

“Jugar fuera o en casa hay una cosa que es clara. Juegas 15 metros más arriba o más atrás. Fuera de casa me gusta jugar como la segunda parte del otro día. En casa tienes que hacer lo mismo pero un poco más adelante. Eso te expone a la espalda de la defensa. Pero más o menos es lo mismo. Si tenemos en casa la habilidad de tener el manejo del juego recuperando pronto y cerca de la portería contraria, mejor”.

Penalti fallado por Borja Bastón.

“Sin que suene mal. No es mi trabajo quien tira los penaltis. Puede ser el que tira las faltas porque te gusta de una manera y otra, pero el penalti me da igual quién lo tire. Hay cuatro en la liga que lo tiran muy bien. Los demás los tenemos todos los equipos. El del otro día lo tiene que tirar Borja. ¿Qué le digo, que no? El que se encuentre bien que lo tire. Si va un central y quiere, que lo tire. He visto meter y fallar a los mejores y a los peores”.

Abel Bretones.

“Si sigue igual… está sensacional. Muy bien. Para mí ha sido una sorpresa. Contra el Granada lo puse porque tenía que recomponer y lo hizo sensacional. Ha sido una revelación. Mira que suelo tener un problema gordo con los laterales izquierdos porque les gusta tirar para arriba demasiado, pero para mí está sensacional”.

Importancia de ganar en el Carlos Tartiere.

“Los equipos que quieren conseguir algo lo tienen que basar siempre en su campo. Basar tu ascenso o tu permanencia fuera es una lotería. Tenemos que ganar en casa y lo que saquemos fuera que nos sirva. Pero lo que queremos conseguir que sea basado en los partidos de casa”.