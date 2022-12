Cervera: "La Copa del Rey no está hecha para que la gane el Oviedo"

El Real Oviedo afronta la Copa del Rey con la inercia positiva de haber ganado en el derbi y de venir con una serie de buenos resultados. Con la baja de Sergi Enrich, más los que ya venían apartados, los de Cervera reciben al Granada en el Carlos Tartiere.

Figura del jugador por detrás del punta

"Nos hace falta ese jugador. A parte de que podamos jugar con dos puntas, nos hace falta ese futbolista. Koba lo puede hacer, a su manera. Me gustaría incluso uno más rápido. Koba sería el potente y fuerte con buen pie".

¿Tomeu o Braat?

"Lo tengo decidido, pero no lo voy a decir".

Si va a hacer rotaciones

"Mañana va a haber cambios. Tenemos jugadores que podrían jugar pero llevan tiempo jugándolo todo y luego tenemos jugadores que creemos que son muy importantes pero no tienen ritmo. La mejor manera es ir metiéndolos. Es un partido importante pero vamos a priorizar dar minutos a jugadores que necesitamos para el futuro".

Sobre Leo Sequeira

"Me preguntaron por él y las cosas que dije son buenas. Es un jugador que nos puede ayudar. Puede hacer las tres posiciones de arriba, es rápido, viene de ligas importantes. Dije cosas positivas cuando me preguntaron".

Sobre Marcelo

"Es un jugador que ha evolucionado. No nos conocíamos y estábamos muy alejados por el tipo de fútbol que nos gusta. Nos hemos ido acercando. Todos los jugadores que apoyan y ayudan los recibo bien. Él es extracomunitario y eso ya es el club y lo que piense hacer. Yo lo vengo utilizando y lo utilizaría cuando haga falta. Siempre que vea lo importante que es para nosotros hacer más cosas que jugar al fútbol. Estoy contento con él".

Cambio de chip tras la victoria del derbi

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es complicado cambiar el chip. El más complicado del año es cuando te vas y cuando vuelves. Y me preocupan esos partidos. El derbi ya pasó. Ya lo celebramos. Son tres puntos que sumamos. Nos hizo mucha ilusión, pero ya pasó. Y ahora a centrarnos en este, que no me gustan. A veces vamos con la maleta hecha y ya estamos pensando en el viaje".

Si le sorprendió el ambiente del derbi

"Soy bastante mayor y en el fútbol me sorprenden muchas cosas. Sí que me sorprendió el otro día. Hubo un momento que me sobrepasó. Me dejó un poco trastocado incluso. Siempre vives el Sevilla - Betis, el Espanyol - Barcelona... El Oviedo - Sporting lo vives de lejos. Y te das cuenta cuando vienes y lo vives. No sé los otros, pero muy escandaloso tiene que ser para que sea más grande que este. Contento de haberlo vivido. Es una página en la historia personal que quedará ahí. Cuando me pregunten tendré cosas que contar, porque pasaron muchas cosas a un nivel muy alto".

Qué se tiene que dar para una posible renovación

"Que las cosas me salgan bien y que tengan ganas de que me quede. Que el equipo funcione y vean una continuidad en las cosas que yo hago. Que el club esté contento. Puede que el equipo vaya bien pero no les guste la forma de hacer las cosas. Que el equipo se estabilice y vaya bien".

Importancia de la Copa para el Oviedo

"El partido tiene importancia porque es un partido oficial que juega el Oviedo. Y representa a un club, a una afición y a una ciudad. Y tiene que jugar al cien por cien. Dicho esto, la Copa no está hecha para que la ganemos nosotros. Está hecha para que la ganen ciertos equipos. El sistema no me gusta. Todas las competiciones deberían ser iguales. La Copa sí te digo que no me gusta, parece que la voy a tirar. Voy a salir a ganar. Pero el sistema no me atrae".