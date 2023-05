Cervera ante el derbi: "Todos los derbis son diferentes. No sabes cómo va a salir"

El Real Oviedo ha llevado a cabo el último entrenamiento de la semana este viernes en El Requexón. Ya hay convocatoria, sin Viti, pero con Bastón. Se cae también Costas, sancionado y vuelve Dani Calvo. Álvaro Cervera ha analizado el derbi en sala de prensa.

¿Está más relajado tras cerrar su renovación?

“Relajado no. Tenemos un partido mañana importante como todos, pero con ese plus de rivalidad. En cuanto a la renovación tampoco. Se ha montado un follón… dar la enhorabuena a la gente de prensa por la que se ha liado. Me ha llamado gente de fuera de España. Más que relajado, contento”.

Firma una renovación por dos años



“Deja a las claras lo que se habla en el fútbol cuando se habla de proyectos. ¿Los proyectos existen o no existen? ¿Son de un año? Yo creo que no. Sí he firmado ese contrato es porque las cosas fueron bien y cuando fueron mal la confianza seguía. Por eso pensaba que era un buen sitio para hacer algo positivo”.

¿Cuál es el objetivo que se marca en el Real Oviedo una vez cerrada su renovación?



“El objetivo es ir haciendo un equipo que algún día pueda identificarse con el club y la ciudad y que sea un equipo fiable. Que no pase las angustias que ha pasado este año. Si digo algo hacia arriba todo lo que no sea eso será un fracaso. Y si digo algo por abajo será poco ambicioso. No pasar los agobios de este año será estar más cerca del objetivo que realmente queremos. Cuanto antes lo consigamos más cerca estaremos. En Segunda cuánto antes consigas la salvación más cerca estarás de hacer algo por arriba”.

¿Cómo ha transcurrido la semana?



“Las bajas son cinco. Javi Mier, Tarín, Costas, Montoro y Viti que cayó ayer. La semana ha ido bien. Hemos estado muy agobiados viéndonos abajo y ha ido mucho más tranquila que si mañana fuera un partido decisivo. Pero se nota que todo el mundo quiere jugar y ganar”.

¿Cómo espera la previa y el derbi en un contexto de visitante?

“No lo sé, no lo he vivido. Seguramente sea algo especial. El viaje lo solemos organizar nosotros o LaLiga y este lo hace la policía. Algo diferente es, seguro”.

El equipo viene en racha... ¿Pero un derbi es diferente?

“Todos los derbis son diferentes. Nunca sabes cómo va a salir. Lo preparas y siempre buscas que se parezca lo máximo a lo que quieres que pase, pero los derbis preparas una cosa y pasan muchas. Suelen pasar cosas pronto, goles, parones, expulsiones… va más a las emociones que a las instrucciones”.

¿Cómo de importante es la baja de Viti?



“Es una baja muy importante. Nos da la velocidad que por otros lados nos falta arriba y defensivamente quizá no se valora pero es el que mejor hace la defensa del equipo contrario. Y en ataque da mucha velocidad y lleva dos goles en dos partidos”.

El otro día hubo ciertas rotaciones, el cambio en la portería... ¿Va a mantenerse?

“Rotación hicimos en la portería. Tengo que pensarlo de aquí a mañana. La baja de Viti trastoca porque no tenemos otros extremo puro. Hay que colocar a alguien ahí que pueda hacer una buena labor en todo. No lo tengo decidido”.

El gol de Viti ante el Zaragoza, ¿Es una buena muestra de lo que quieres ver?



“Hablaba de otra cosa con Moro. Cuando metimos el gol le dije a Rober que estos eran los goles que habíamos metido siempre. Robar, velocidad y no preguntar. Así somos más peligrosos y el equipo contrario es menos peligroso. No me gusta darle mucho manejo al balón cuando se roba”.

¿Qué le parece el Sporting?

“Tiene una muy buena plantilla, muy buenos jugadores. He coincidido con alguno. Bruno, Aitor, Cristo… Es muy diferente el de ahora que cuando llegó este entrenador. Antes manejaba mucho más el balón y ahora es más directo. No tiene tanta posesión pero sigue siendo peligroso. Y en su campo es fiable”.

¿Es un choque de estilos?

“Vienen jugando con tres centrales y dos carrileros muy profundos. Tienen cierto manejo de balón atrás. Siempre es una opinión. Antes quizá querían pasar línea a línea hasta llegar arriba y aquí hay mucha competitividad. Ahora son un poco más directos. Para mí son más peligrosos ahora”.

¿Cambia la preparación de jugar en casa o fuera un derbi?

“No sabes lo que va a pasar hasta que empieza. Cuando hay mucha presión hay jugadores que la quieren y hay otros que se esconden más. El que juega en casa tiene el apoyo y todo el mundo se ofrece porque sabe que va a tener el apoyo de su gente. El que viene de fuera igual se esconde más. Y no hay que cambiar la personalidad de cada uno. Dejar jugar, con unos parámetros.

Parece que su renovación ha generado cierto consenso en el entorno, ¿Cómo lo interpreta?

“Con mucha responsabilidad. No sé si la palabra es miedo. Es una papeleta complicada que todo el mundo se centre en ti. Yo que soy una persona que me gusta andar por las esquinas y que se me vea poco… Es una responsabilidad grande”.