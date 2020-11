Diego Cervero es un delantero que sonríe en Sanlúcar de Barrameda, “un pueblo grande donde la gente es feliz”. También ayuda celebrar goles. Y ya van tres en cinco partidos. “Me gusta cómo se vive aquí, la gente es llana. Voy por la calle y me paro a hablar con cualquiera. Tienen mucha gracia. Te dicen algo con un chiste, riendo, y yo me río también. Yo he venido a aprender de ellos. Tienen mas alegría y optimismo que nosotros, incluso cuando no hay para ser optimista. Somos el mismo país, pero estamos muy lejos; la forma de vida es muy diferente en el norte y el sur”, describe Cervero.

Mientras se acercan las navidades y decide cuántos se reunirán para celebrarla, él se dedica a marcar goles. “Estoy disfrutando del fútbol. Estoy feliz, más que en una segunda juventud, en una tercera o cuarta ya. Me pregunto por qué no vine antes al sur. Tuve opciones, pero preferí quedarme siempre en el norte, por comodidad, por miedo o por lo que sea. Pero el Sanluqueño estuvo toda la cuarentena interesándose por mí. Me convencieron”, destaca en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

En Sanlúcar ya se habla de sus goles y, claro está, las celebraciones. “Soy consciente de que me queda poco, por eso lo tengo que disfrutar todo lo posible. Cada vez está más cerca el último gol. Hay que celebrarlos como si me fuera la vida en ello, como aquel contra el Lenense en 2003”, recuerda.

Diego Cervero se reúne en la delantera con Álex Geijo (38 años) y Dani Güiza (40). “Geijo es el que más me ha sorprendido, un jugador increíble. Yo pensaba que metía bien el cuerpo, que protegía bien el balón y nada... Estoy a años luz de esta gente. Estoy aprendiendo de ellos. Alucino. Con Güiza, solo con darte un parte, ya se nota su calidad”, destaca.

El Real Oviedo también le hace disfrutar

Desde Sanlúcar, Cervero hace una radiografía de su Oviedo. “Tuvieron un buen inicio, pero sin resultados, y entonces entraron un poco los nervios. Pero el Oviedo, cuando está casi muerto, siempre revive. El partido contra Las Palmas fue espectacular y empezamos a creer en nosotros, con contras de manual, una gran presión tras pérdida, atacando muy bien los espacios”, halaga.

“Leschuk es un delantero diferente a todos. Es un '10' más que un '9', porque hace jugar al equipo. Con Nahuel rondando por ahí, se retroalimentan muy bien. Veo una dinámica positiva, falta que se enganche alguna gente más para tener más fondo de armario. Está caro estar arriba, hay equipos ya con demasiada puntuación. Pero ahora, sin urgencias, estamos disfrutando del equipo viendo los partidos y eso hacía tiempo que no pasaba. Llega el domingo y tienes ganas de verles. Estamos disfrutando viendo al Oviedo”, exclama desde Sanlúcar.