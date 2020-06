El director de ‘El Partidazo’, Juanma Castaño, seguirá de cerca las evoluciones del derbi asturiano antes de empezar el programa de esta noche. El encuentro entre el Sporting y el Oviedo cierra la jornada en Segunda División y la conclusión de este partido coincidirá con el inicio del programa deportivo nocturno en COPE. Castaño cree que, pese a que el encuentro no tenga público en las gradas, no perderá un ápice de atractivo. “No deja de ser un premio poder ver un Sporting-Oviedo que va a ser televisado para toda España en abierto. Va a generar mucha pasión, aunque no la notemos en la grada. En cada casa, en cada bar, vamos a ver la misma pasión de siempre”, ha explicado este mediodía en ‘Herrera en COPE Asturias’.

Además, destaca la rivalidad que aflora siempre en este tipo de partidos. “Una rivalidad histórica, que no tiene nada que envidiar a otras rivalidades, una rivalidad fantástica. Ver a esas dos camisetas enfrentarse esta noche siempre tiene un sabor especial”, añade. Eso sí, Juanma Castaño reconoce no guardar grandes recuerdos de los derbis que él vivió en un campo. “Partidos cerrados, con pocos goles. No recuerdo grandes exhibiciones del Sporting. Recuerdo un partidazo del Oviedo en El Molinón, cuando Lillo estaba en el club azul, también recuerdo el gol de Villa en el Tartiere”, comenta.

Por último, el periodista de COPE asegura que el de esta noche será un encuentro que pueda marcar la evolución del Sporting en lo que resta de temporada. “Para creer en este equipo dependerá mucho de lo que suceda esta noche. Castaño admite que el resultado de esta noche “nos puede decir si la temporada se ha acabado (para el Sporting) o si puede aspirar a más en los próximos partidos. Ya ha fallado mucho en los últimos tiempos. La afición se merece que, ante el eterno rival, pueda reafirmarse. El Oviedo se juega mucho, pero el Sporting tiene la opción de ganarse el corazón de sus aficionados para lo que resta de temporada”.