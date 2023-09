Carrión presentado: "Tenemos que sentirnos como un equipo grande capaz de hacer daño a cualquiera"

¿Cómo surgió todo? ¿Estaba pendiente de llamadas?

"Tenía ganas de empezar a entrenar ya. He ido viendo fútbol, pero con ganas de coger un equipo y empezar a trabajar. He ido siguiendo toda la liga, he visto todos los partidos del Oviedo y esta semana, cuando decidieron que el anterior míster no tenía que seguir, fue todo muy rápido. Tenía ganas de venir y ellos de que yo estuviera aquí. Con ganas de trabajar y de hacer un buen partido el domingo para ganar".

¿Qué has podido ver de la plantilla en las primeras jornadas?





"Es un poco osado hablar desde fuera. Veo una plantilla involucrada. A lo mejor en cuanto a resultados las cosas no han salido como se esperaba. Ha habido muchas dificultades como las lesiones. Hay que borrar eso, la plantilla es como para poder ganar a cualquier equipo de la categoría, empezando por el del domingo".

¿Es un hándicap o una oportunidad ser un estilo tan diferente que el de Cervera?

"Ha hecho un gran trabajo. El año pasado recordad como estaba el equipo. Hizo cosas muy buenas a nivel defensivo que yo sería un inepto si yo no las aprovechara. Cada uno tiene sus matices. Hay que saber coger las cosas buenas".

¿La plantilla es acorde al modelo de juego?

"Los entrenadores tienen que adaptarse un poco siempre. Desde fuera me gusta la plantilla. Me gusta desde el principio y lo hablaba con mi segundo. La composición de plantilla y el tipo de jugador que tienen. Tengo que adaptarme a situaciones que vienen haciendo bien. La mejor forma de ganar es sentir que puedes dominar al rival y hacerle daño. Entiendo el fútbol como algo divertido. Y el objetivo número uno es ganar. Podemos ganar a cualquiera".

¿Cómo se afronta un partido en 48 horas con apenas una sesión y media?

"Lo ideal sería tener una semana de trabajo, más sesiones, no haber tenido tanto lesionado... Hay que entender las circunstancias. Tenemos dos días. En un mes tendremos al equipo en mejor sintonía. El equipo tiene que tener claro lo que hacer contra el Valladolid. He visto todos sus partidos. Se les puede hacer daño. He visto a la gente predispuesta. El equipo va a ir a por los tres puntos".

¿Cómo te has encontrado a los jugadores?

"Lo psicológico es clave. Los cambios de por sí hacen que el jugador se active. Quiero que disfruten y hagan disfrutar. Están capacitados para poder ser mejores que el Valladolid. Los veo bien".

¿Cómo ve el proyecto a medio plazo?

"He venido a un club grande, no hace falta que lo descubra yo. Me gusta la plantilla. Entiendo que de aquí a final de temporada estaremos satisfechos con que el equipo se dejará el alma, algún día ganaremos otro no. El equipo se dejará el alma por estar bien situados. Vengo con muy buenas perspectivas cara al futuro, pero todo pasa por el día a día".

¿Cambia la manera de trabajar cuando llegar a un equipo en descenso?

"Me siento muy diferente a cuando cojo el Cartagena. Hay que adaptarse rápido. Allí llegué en la jornada 21, a un recién ascendido, con mucho pesimismo. Conseguimos entre todos salvarlo. Esto es diferente. Llegamos en una jornada temprana. He notado que estamos todos ilusionados por lo que pueda pasar. Hay que trabajar. Estoy muy ilusionado de ver que podemos ser un buen binomio".

¿Cuál es el objetivo?

"Ganar el domingo. Es tópico, pero lo pienso de verdad. Puedo decir que mi objetivo es quedar primero o cuarto. Entiendo que estamos en un club en el que tenemos que ser ambiciosos. Me veo capaz de ser mejor equipo que cualquiera. Pero si miramos así, nos equivocamos. Lo primero es el entrenamiento de mañana. Y luego el partido del domingo. Estar centrados en el día a día y eso que nos lleve a la clasificación".

¿Tienes pensado un once y un sistema?

"He variado mucho a lo largo de mi carrera. Me hice una idea viendo partidos del Oviedo de qué es lo que haría, pero me puede cambiar mañana. Tenemos que sentirnos como un equipo grande capaz de hacerle daño a cualquier equipo. Ir a ganar. Y eso es lo que vamos a intentar".

¿Qué supone el nombre de Santi Cazorla?

"Uno de los motivos por los que decidí venir es que esté Cazorla. Nos puede dar mucho. Es un jugador diferencial. Está en un proceso de ponerse bien, viene de inactividad. Pero es un jugador diferencial y me da igual la edad que tenga. Nos puede dar mucho en el campo y cuando no esté en el campo. Hablaré mucho con él y los capitanes, me gusta que tomen parte de mis decisiones".

¿Crees que es tu mejor momento en los banquillos?

"Sí. Y mi mejor momento será dentro de un año. Todos vamos evolucionando".

MARTÍN PELÁEZ

¿Qué reflexión hace la propiedad sobre cómo se han dado los hechos?

"Es fútbol. Para cesar a una persona, que ha sido profesional, las formas nunca van a ser las adecuadas. Siempre es incómodo y siempre es complicado. El fútbol tiene estas características y es así".

¿En qué sentido dices que se amolda al estilo de juego Carrión?

"La afición espera que el equipo se entregue. Y no es culpa del entrenador, es culpa de todos, el principal responsable de la entidad soy yo. El fútbol se rompe por lo más delgado y siempre se va el entrenador. El modelo de Pachuca es ser protagonista, tener un fútbol vistoso, atractivo. Con Carrión tenemos esas similitudes. La filosofía de Carrión y de Pachuca van en ese sentido".

¿Qué ha cambiado con Cervera en estos cuatro meses?

"El fútbol es muy injusto y no tiene memoria. Hace cuatro meses había otras sensaciones. Van seis jornadas sin ganar y las sensaciones no eran las que queríamos. Es responsabilidad de todos. Hay que tomar decisiones y pensábamos que es la mejor que podíamos tomar. Estamos a tiempo de retomar el camino. Pensamos que era el momento de hacer un cambio".