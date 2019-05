Carreño, obligado a decir adiós en Roland Garros

“En el primer punto del 'tie-break', he notado un pinchazo en el abductor y no me ha dejado continuar”. Pablo Carreño explica el motivo del abandono en la tercera ronda de Roland Garros. “Lo he intentado, pero me molestaba, no tenía buenas sensaciones”. El partido iba empatado a un set y, ya lesionado, Benoit Paire ganó el desempate del tercer set.

El tenista asturiano reconoce estar “un poco triste". "Venía jugando bien. Estaba siendo un partido duro, bonito, igualado”. Sobre su lesión, Carreño afirma que “es muy pronto para saber si hay rotura o de qué grado es si la hay. Ojalá que sea lo menos posible".