Carmona: "Gracias a la afición por cómo se comportó conmigo"

Ha sido un lunes de despedidas en Mareo. COPE ASTURIAS ha estado en la Escuela de Fútbol. Tras la reunión en el vestuario con el cuerpo técnico se han sucedido los abrazos entre compañeros. El capitán, Carlos Carmona, aún tenía presente la ovación de la noche anterior. "Gracias al público por cómo se comportó conmigo, se me pusieron los pelos de punta, fue un momento muy bonito. Me va a quedar para siempre, dice mucho de todo lo que he vivido aquí", ha afirmado.

También ha hablado el defensa Babin: "No nos merecíamos este final. Ahora, a recargar pilas y volver más fuertes. Es muy fastidiado a nivel personal; los años pasan, no soy un chaval, y me hacía mucha ilusión jugar un 'play off' con el Sporting. Será otro año. El míster nos ha dicho que está muy orgulloso de nosotros. Yo tengo contrato, sigo aquí".

Saúl García confirma que ha estado "muy a gusto en el vestuario". Sobre la opción de continuar el curso que viene, responde: "Ahora no te podría decir que ni sí ni no. Me he despedido, me iré de vacaciones. He hablado con Javi Rico y no lo sabemos. Yo no tendría ningún problema, pero no depende de mí ni del Sporting. Hay otro club (Alavés) que es poseedor de mis derechos y no sé qué puede pasar".