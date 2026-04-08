Carmen Moriyón, sobre la renuncia al Mundial 2030, en COPE Gijón: "Teníamos la razón"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en una entrevista exclusiva en COPE Gijón, ha reafirmado su postura sobre la retirada de la ciudad como candidata a ser sede del Mundial 2030. Tras las renuncias de otras ciudades como Málaga y A Coruña, Moriyón considera que el tiempo le ha dado la razón frente a las exigencias de la FIFA.

Teníamos la razón; no renunciamos al Mundial, sino a un taco de papeles de la FIFA con unas condiciones inasumibles" Carmen Moriyón Alcaldesa de Gijón

Moriyón ha sido clara al respecto: "No renunciamos al Mundial 2030, renunciamos a un taco de papeles que la FIFA nos tiró aquí encima de esta mesa con unas condiciones que eran inasumibles". La alcaldesa ha recordado que la reforma de 150 millones de euros que el Sporting propuso para el estadio habría "paralizado por años" otras inversiones cruciales para Gijón.

CHUS MONTESERIN El Molinón

La seguridad, una prioridad en El Molinón

En contraposición, la prioridad del Ayuntamiento de Gijón es la seguridad y la conservación estructural del estadio. "Desde que empezamos el mandato, todos los años invertimos en el refuerzo estructural del Molinón", ha explicado la alcaldesa, detallando que este año la inversión asciende a 400.000 euros. Estas actuaciones son fundamentales para la regidora: "Eso no se ve, pero a mí como responsable es lo que me importa".

Una reforma integral por fases

La siguiente gran actuación se centrará en solucionar los problemas que sufren los aficionados con la lluvia. El consistorio ha anunciado una inversión de 2 millones de euros para iniciar la renovación de las cubiertas, empezando por la de la tribuna oeste, la que se encuentra en peor estado. "Los arquitectos del ayuntamiento se encargarán de hacer el proyecto para que vaya todo más fluido, más rápido y mejor controlado", ha asegurado Moriyón.

La alcaldesa ha subrayado que no se tratará de un simple arreglo, sino de "una reforma integral de esa cubierta", descartando soluciones temporales como "echar poliuretano y pintar". Además de la cubierta, el equipo de gobierno estudia "cambiar las puertas, que están cochambrosas", una obra que podría necesitar una inversión de hasta 150.000 euros.