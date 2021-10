"En el Carlos Tartiere habrá bufandas y camisetas rojiblancas"

José Gragera, mediocentro del Sporting, ha comparecido en rueda de prensa a sólo tres días para el derbi asturiano. Gragera ha contestado a Alejandro Arribas, que ha dicho que la afición del Oviedo nunca dejaría sólo a su equipo en alusión a la decisión del club rojiblanco de rechazar las entradas para el Tartiere.

"Lo que comenta Arribas ni me va ni me viene, no estaba muy enterado. En el Tartiere habrá sportinguistas como en el resto de estadios", dice el canterano. Reconoce que le gustaría que hubiera aficionados del Sporting en el derbi pero se muestra confiado en que les apoyarán igualmente.

Babin ha dicho que es "la final de la Champions" para el Sporting y Gragera, en esa misma línea, dice que en el vestuario tienen "muchas ganas" de que llegue el partido. El gijonés, si no hay sorpresa de última hora, jugará su primer derbi como titular con el Sporting.

"El ambiente diferente se nota en Gijón. Notas que la gente te dice cosas que te quiere apoyar al máximo esta semana... Nosotros tenemos muchísimas ganas de poder sacar los tres puntos y dar una alegría a nuestra afición", dice Gragera sobre lo que se respira en Gijón estos días previos al duelo. "Soy del Sporting desde pequeño y vivo esa rivalidad desde muy pequeñito".

El Sporting sólo ha ganado una vez en los últimos ocho derbis. Sobre eso, Gragera asegura que "limpiamos la cabeza de años anteriores y queremos la victoria. No pensamos en resurgir ni en ninguna revancha".

"La clave de los partidos están en las áreas. En el acierto que tenga cada equipo va a estar la clave. Si jugamos y disfrutamos como sabemos podremos conseguir la victoria", finaliza José Gragera.