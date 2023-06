Carlos Ruesga, feliz por su regreso a Asturias: "A todos nos ilusiona volver a la ASOBAL"

Carlos Ruesga ha sido presentado como el fichaje estrella del Unión Financiera Base Oviedo para la temporada 2023/24. El central asturiano regresa al Principado después de su brillante trayectoria. Ademar León, Portland San Antonio, Fútbol Club Barcelona, Vezsprem o Sporting de Lisboa componen su hoja de servicios. Hasta 70 veces internacional con España, campeón del Mundo (2013) y bronce en el Europeo (2014). Ruesga regresa ahora a su 'casa' para ayudar al Unión Financiera en su ambicioso proyecto para devolver la ASOBAL al balonmano asturiano.

"Mi idea era volver a España, pero no pensé que a Asturias. Desde que hablé con Caco (director deportivo), la sintonía ha sido muy buena. El objetivo es consolidar el proyecto y dar pasos hacia adelante. Una de las claves para que este proyecto siga creciendo es que se están dando los pasos adecuados. A todos nos ilusiona volver a la ASOBAL", dijo Ruesga en su presentación, que rechazó ofertas en la Primera División del balonmano nacional para jugar en División de Honor Plata en Oviedo.

"Es importante que Asturias tenga un equipo en ASOBAL, donde los más pequeños puedan mirarse. En Gijón hubo un proyecto en la élite pero no se consolidó", recordó. Ruesga liderará el proyecto del Base Oviedo en su segundo año consecutivo en la División de Honor Plata, con jugadores como Gonzalo Carou, ex capitán de la Selección Argentina. El club está cerca de cerrar la contratación de Víctor Alonso, otro ex internacional asturiano que reforzará el proyecto y la idea del club de 'asturianizar' el primer equipo.