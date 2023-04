Carlos Pomares: "Necesito sentirme futbolista; ha sido un año para volverme loco"

Carlos Pomares, lateral izquierdo del Real Oviedo, volvió a sentirse futbolista ante el Lugo. Salió en los últimos minutos después de tres meses sin jugar por culpa de las lesiones. Ha analizado en sala de prensa lo que ha sido un año complicado para él y para el equipo.

¿Qué sentiste volviendo a jugar tres meses después?

"No sé si fueron tres meses, he perdido la cuenta tal y cómo se ha dado el año. Fue más un tema psicológico, el hecho de cruzar la línea de banda y sentirme dentro del campo. No miré ni las sensaciones físicas, quedan en un segundo plano".

¿Cómo lleva un profesional golpe tras golpe en forma de lesión?

"Cada uno tiene sus maneras de afrontarlo. Yo tengo claro que el único método es trabajar. Al menos es lo único que me hace irme tranquilo a casa. Empecé con 16 años funcionando así, tengo 30 y voy a seguir haciéndolo. El trabajo de fuerza, el gimnasio... hay gente que me dice que es demasiado, pero intento trabajar para no volverme loco. Este año ha sido para volverme loco".

¿Qué objetivo tienes a nivel personal en este final de temporada?

"Obviamente queremos jugar todos. Cuando se da un año así quieres jugar más si cabe. Lo que quiero es volver a sentirme futbolista. Cuando me volví a lesionar tenía sensaciones de volver a competir. En este tramo de la temporada todos quieren ganar, es complicado para el equipo, pero yo a nivel personal tengo un reto por delante para volver a sentirme futbolista".

¿Alguna vez has estado en un equipo con tantas lesiones?

"He tenido de todo, pero creedme que el trabajo que se hace no es malo. Soy un friki de la preparación física y hemos trabajado bien, pero el alto rendimiento es así. Aún así, lo hemos capeado y es importante. Cuando todo va bien es fácil llevarlo, pero cuando viene mal es cuando hay que gestionarlo y nosotros lo hemos hecho".

El equipo está en un buen momento, ¿no?

"La pena es que no haya llegado antes. Con esta moral podíamos haber hecho algo más. Si no cosechas buenos resultados consecutivos te hace no salir convencido. Es una lástima que esa buena racha no haya llegado antes para estar más arriba".

¿Cómo estás trabajando?

"Como soy bastante friki y pesado, siempre busco el por qué de las cosas. A veces es una virtud y a veces un defecto. Trabajo con buenos profesionales y nadie sabe por qué me he lesionado tanto. He buscado a nivel estructural o de fuerza si ha habido descompensaciones, pero no he encontrado nada. Mis datos entrenando han sido como los de la plantilla, ni más ni menos. Estoy feliz, estoy a gusto en Oviedo. Ahora estamos trabajando la fuerza ' a piñón'".

¿Cómo has visto a Bretones en tu ausencia?

"Bien, porque se ha encontrado una situación anómala para él que es jugar de lateral y la ha aprovechado. El equipo ha encontrado un apoyo y una solución en él".

¿Cómo has visto la evolución de la temporada desde Bolo a Cervera?

"Marcado por los resultados. Es muy difícil analizar las temporadas fuera de los resultados. El trabajo se hizo bien al principio y ahora. Empezamos bien, luego se empañaron las cosas, luego mejor con el nuevo míster, luego se volvió a empañar todo... Las lesiones también nos han marcado. Ha sido una temporada atropellada".

Temporada decepcionante a nivel personal y colectivo.

"Es decepcionante cuando las expectativas son altas. En la Segunda División es muy difícil aspirar a lo más alto. Hay muchas cosas que pasan en la temporada. Todos queremos estar arriba y somos 22 equipos, no todos pueden. Para mí la decepción han sido las lesiones, que nos han privado de fondo de armario. Todos queremos estar más arriba, pero en el fútbol 2+2 no son 4. Por desgracia no es así. Lo que hay que hacer es marcar una forma de trabajar, eso es lo que te lleva al éxito. Seguir una manera de trabajar todos juntos creo que es la clave. El ejemplo del Eibar, que es un club saneado y con una forma de trabajar ha triunfado. Otros más grandes, sin esa manera de trabajar, han caído. Dar palos de ciego no da garantías. El presupuesto no te da garantías, es la forma de trabajo".

¿Tiene el Oviedo esa forma de trabajar?

"Creo que la gente que ha entrado viene a sumar y a establecer una manera de trabajo. Me da pena no haber conseguido esos resultados que les dé tranquilidad para trabajar. La manera que observan y trabajan me hace pensar que vienen a sumar, y el club lo necesita".

¿Cómo afrontáis el partido en Ibiza?

"Todo el mundo se juega algo, más los que están en descenso. Yo he estado allí y aprietas, sobre todo en casa. Jugar en Segunda División es muy bonito y significa mucho a nivel de ingresos. Todo el mundo quiere estar. Ibiza va a ser complicado. A estar alturas buscas ganar cueste lo que cueste, no buscas dar dos pases o balón parado, buscas ganar y por eso es tan complicado este tramo de temporada".