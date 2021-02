Carlos Pita pudo jugar en el Real Oviedo en 2015

ESCUCHA LA ENTREVISTA A CARLOS PITA EN DCA.

Carlos Pita, el talentoso jugador del Lugo, será rival del Real Oviedo este lunes en el Carlos Tartiere (21:00 horas). En una entrevista concedida a Deportes COPE Asturias, el futbolista coruñés ha desvelado que en el año 2015 pudo fichar por el conjunto asturiano. "Hubo un contacto con el Oviedo, fue el año que asciende a Segunda, cuando aún estaba en Segunda B", recuerda.

En esos días, el responsable deportivo el Oviedo, Carmelo del Pozo, le llamó en plena planificación del curso siguiente, con la vista puesta en la Segunda División. "Aún el Oviedo no había empezado su 'play off' (acabó ascendiendo en Cádiz). Yo tenía también la opción de ir al Zaragoza. Al final son decisiones que hay que tomar. Hay que poner todo en la balanza y el Lugo me dio otras cosas. Cuatro años de contrato, una estabilidad. Siempre me he sentido muy valorado aquí. Estuve en otros sitios y no me había sentido igual, por lo que prioricé otras cosas y decidí quedarme en Lugo", explica.