Carlos Hernández informa que es uno de los positivos por COVID-19

El defensa del Real Oviedo Carlos Hernández ha informado en sus redes sociales que es uno de los dos jugadores positivos por COVID-19. El jugador jienense agradece todas las muestras de apoyo recibidas por parte de los aficionados del equipo carbayón.

El conjunto azul anunció dos positivos por coronavirus en el mediodía del viernes. Ambos jugadores son asintomáticos y se encuentran aislados en sus domicilios siguiendo todas las recomendaciones sanitarias.

Este es el mensaje de Carlos Hernández en su cuenta de Instagram:

"Hola a todos. Quería decir que he resultado positivo en COVID-19 tras las pruebas que nos hicieron ayer. Me encuentro bien, he seguido todas las recomendaciones del club y las autoridades y cuento los días para poder entrenar con mis compañeros. Gracias a todos por el cariño".