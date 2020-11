Carlos Hernández: "Estoy contento en el Oviedo, nunca me plantearía salir"

"Estoy muy contento en Oviedo. Cuando uno está contento, donde se siente valorado, no tiene que marchar. Es mi cuarta temporada y soy feliz. No me plantearía salir". Con esas palabras, el defensa del Real Oviedo Carlos Hernández ha confirmado que no valoró abandonar el club azul en el pasado mercado veraniego, donde incluso, la entidad le puso el cartel de intransferible.

El central jienense fue titular frente a Las Palmas y reconoce que le ha costado más coger la forma en esta campaña "No hice la pretemporada por el coronavirus. Hice todo lo posible para estar a buen nivel. No es fácil si no tienes ritmo de competición", asegura.

Los azules, pese al triunfo, encajaron en Gran Canaria otro tanto a balón parado y, sobre eso, también se pronuncia el defensor. "Es algo que tiene que preocupar. No podemos encajar goles tan fácilmente. Si algún día, el equipo no está bien, al menos no debemos conceder. Hemos de tener la concentración necesaria para no cometer esos errores", concluye.