En un verano de dificultades también en el fútbol, Francesc Arnau ha valorado el trabajo realizado en el mercado de fichajes. El director deportivo del Real Oviedo ha explicado sus movimientos, y también ha hecho autocrítica con alguna gestión. "No fui capaz de convencer a las personas", ha dicho en referencia a Berjón y Bárcenas. "Los dos temas son diferentes. Por lo que fuera, no pudimos llegar a un acuerdo. Me queda la impresión con Saúl de que las dos partes pudimos haber hecho más. Le deseo lo mejor". Sobre Bárcenas, ha añadido que cree que eligió una "opción equivocada de mercado que le ha llevado a firmar a última hora", sin poder aspirar a jugar en Primera. "Fue imposible llegar a un acuerdo con él y con su entorno", ha lamentado.

Arnau ha confirmado que Carlos Hernández, Arribas, Tejera, Mossa, Grippo, Sangalli y Rodri aceptaron rebajarse su sueldo. Y que Aburjania ha decidido regresar el lunes a Oviedo, renunciando a jugar el último partido con su selección "para adaptarse al grupo lo antes posible".

Sobre los 24 jugadores con ficha del primer equipo, el director deportivo ha explicado que "las circunstancias obligan". Son seis cesiones, "hubo cuatro el año pasado", ha recordado. Dos de las actuales cesiones tienen opción de compra. Son los casos de Gustavo Blanco y Rafa Mujica.

La salida de Diegui fue imposible porque hubo "muchas dificultades. No había una buena solución para las dos partes". "Nos hará la cobertura en el lateral derecho, en una plantilla amplia", ha afirmado Arnau. "La intención era hacer un fichaje a última hora, alguien que viniera para ser titular. No lo encontramos. No íbamos a hacer nada por rellenar. Es mejor guardarlo (el dinero disponible) y en diciembre veremos lo que pasa", ha dicho.

"Mi confianza es 100% en el trabajo de Ziganda, para que nos ayude a crecer como club y también a corto plazo. Para tener una temporada tranquila e incluso poder competir por algo más", ha matizado. Sobre el partido contra al Sporting, ha respondido: "En los derbis la clasificación no importa. Tengo confianza ciega en este equipo".