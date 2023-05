Canteli, en modo derbi: "Que sea una gran fiesta. Va a ganar el Oviedo 1-2"

Ya ha arrancado la semana de derbi asturiano. Un partido que volverá a centrar las miradas del Principado y que volverá a presentar un gran ambiente en El Molinón. Ya se conocen los detalles del desplazamiento de la afición azul y poco a poco lo deportivo irá pasando también a primer plano. De momento, los equipos descansan este lunes y todavía dura la resaca de la jornada del fin de semana. Pero el modo derbi va llegando y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tiene clara su apuesta: "Ganará el Oviedo 1-2".

Canteli no cree que el Sporting esté pasando aprietos por el descenso y bromea sobre el actual estado de forma del Real Oviedo: "El Sporting está salvado. Y nosotros no somos campeones de milagro, porque la Liga termina, si no llegaríamos arriba del todo".

Ya sobre el derbi, espera el alcalde de Oviedo que se viva un buen ambiente y que todo transcurra con normalidad: "Que sea la gran fiesta del fútbol asturiano. Que haya respeto entre las aficiones y que disfruten los que estén allí. Que vayan a acompañar al equipo y se comporten bien. Que no anden en guerras extrañas entre las aficiones y que disfruten. Y que gane el Oviedo. Va a ganar 1-2".