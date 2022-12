Canteli en COPE: "Si el Principado pone dinero para El Molinón deberá poner otro tanto para el Tartiere"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, ha concedido una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Asturias a falta de solo tres días para el derbi asturiano entre Real Oviedo y Real Sporting en el Carlos Tartiere.

¿Qué le parece que las directivas de Oviedo y Sporting se den la mano antes del derbi?

“Que las instituciones se lleven bien lo veo bien, siempre. Cuando llegué al Ayuntamiento normalicé relaciones rotas. Son dos clubes de Asturias. La rivalidad está ahí, malo sería que no la hubiera, pero es positivo. Respeto todas las opiniones, pero la mía es esa”.

Hablemos de la candidatura de El Molinón a ser sede del Mundial 2030. ¿Oviedo respalda esta candidatura?

“Que partidos del Mundial vengan a Asturias, en este caso a El Molinón, es bueno para Oviedo. Y para Asturias. No pongo pegas a eso. Si podemos recibir algo aquí, bienvenido sea. Esos localismos tenemos que dejarlos a parte. Preferiría que viniera al Tartiere, pero si va a El Molinón será bueno para Asturias".

¿Qué espera recibir Oviedo del Mundial si sale la candidatura de El Molinón?

“Gente, turismo. Y si llega alguna subvención que nos ayude a mejorar el campo, bienvenido sea. Pero yo quiero que la gente venga a Oviedo. Y que marchen contentos y vengan otra vez a vernos”.

Hay gente en Oviedo que no entiende cómo Oviedo respalda a Gijón en este proyecto.

Dice usted que preferiría que el Mundial fuese en Oviedo. ¿Por qué Oviedo perdió esa oportunidad?

“Posiblemente el campo no reúna unas condiciones necesarias. Y tampoco sé quién va a pagar esas inversiones tan importantes".

¿No tiene usted claro el proyecto de el nuevo estadio de El Molinón?

“Si ellos lo tienen claro...".

Son 300 millones de euros.

"Por eso tenga dudas. Esto es problema de dinero, siempre es un problema de dinero. Si lo paga la administración no me gustaría. Si lo pagan los propietarios del Sporting, pues me callo. Si el Principado pone dinero para El Molinón deberían poner otro tanto para el estadio del Real Oviedo".

¿Se han planteado alguna vez un nuevo Carlos Tartiere?

"Tenemos un gran estadio que necesita alguna remodelación pero que vamos a mantener siempre. Pachuca viene dispuesto a hacer cosas importantes en el campo”.

¿Por dónde pasa esa remodelación del Tartiere?

“Los techos traslúcidos para que la luz llegue al césped. Ahora estamos con las lámparas. En el tema de los accesos ya adelanto que estamos mirando las escaleras mecánicas. El campo tiene 20 y pico años y necesita actualizarse, pero no grandes obras”.

Me consta que ya ha habido reuniones para poner esas escaleras mecánicas. ¿En qué punto está ese proyecto?

“Estamos con ello. Las obras en las entidades locales son lentas. No tardaremos en que sea una realidad. A parte de unas escaleras, sales perfectamente hacia Valentín Masip por un terreno prácticamente horizontal. El campo de la final de la Champions tenía 16 escaleras peores que las nuestras alrededor de todo el campo. Lo puedes comprobar en Google. Se está exagerando la problemática porque tiene accesos totalmente llanos, ahí no hay ningún campo".

A un aficionado le dieron tres paradas cardiorrespiratorias en las escaleras de acceso y salida del Tartiere. Es un tema serio.

"Y estamos en ello, pero paralelamente digo que hay más accesos para subir al campo que por las escaleras. El que se empeñe en ir por las escaleras... Es muy fácil pedir. Hay también una calle y hay una salida bordeando el campo del Astur”.

Las escaleras, ¿antes de las elecciones?

“Nunca pongo fechas. Nunca trabajo en relación a las elecciones, nunca lo he hecho. Estamos con ello y lo haremos a la mayor brevedad. No sé cuándo llegarán. Será lo más pronto posible. Las elecciones no me marcan el paso nunca”.

En las elecciones que ganó habló de bajos comerciales en el Tartiere. ¿Se va a reactivar?

“Está hablado y puede llegar. También tienen que actuar los propietarios del club. Tenemos que sacar de allí Protección Civil y música tradicional, pero se necesita un proyecto definitivo y están trabajando en ello (Pachuca). El apoyo municipal al Real Oviedo va a ser total, también en ese aspecto”.

Unos nuevos accesos y unos bajos comerciales cambiarían la cara del Tartiere.

“Las escaleras lo podéis dar por hecho. Los bajos comerciales no dependen tanto de nosotros, pero tendrán nuestra colaboración".

Jesús Martínez quiere hacer una nueva Ciudad Deportiva. Una opción real es ampliar El Requexón.

“Tengo poco que opinar. Sé que quieren hacer una las instalaciones grandes. El Requexón está un poco lejos, pero hay obres hecha. Están buscando terrenos. El Requexón está muy lejos, me lo parece a mí y le parece a cualquiera, pero también es verdad que hay una inversión hecha allí”.

¿Su Ciudad Deportiva ideal para el Real Oviedo sigue siendo El Cristo?

“Sí, pero no es terreno nuestro. Ojalá tuviera esos terrenos para hacer la Ciudad Deportiva del Real Oviedo. El Cristo es una utopía porque no es terreno nuestro. Es de Tesorería, del Principado... es un maremágnum imposible. Hay un plan para llevar ahí las Universidades y una serie de dotaciones que en ningún caso pasan por ser la Ciudad Deportiva del Real Oviedo”.

¿Cuál sería su Ciudad Deportiva perfecta?

“Hay que buscar los terrenos. No es fácil. Lo que no quiero es que salgan del municipio de Oviedo, aunque en Oviedo capital es muy difícil”.

Cuando llegó a la alcaldía dijo que Oviedo era una ciudad "triste". ¿Cómo la ve hoy?

“Es una ciudad diferente, no se parece en nada. Unos empresarios de la Calle Cimadevilla me decían que hace cuatro años no había nadie en agosto en los establecimientos. Ahora tienen cola. Esa es la historia de Oviedo”.

¿Qué supondría para la ciudad de Oviedo un ascenso del Real Oviedo a Primera División?

“Un ascenso sería muy importante. Que jueguen aquí el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia... Hay muchas personas que se mueven permanentemente en el entorno de esos equipos. Para Oviedo sería subir un peldaño más. A nivel internacional nos dan como ciudad internacional para visitar. Que el Real Oviedo subiera a Primera División sería subir un peldaño más en el modelo de ciudad que quiero. Los éxitos suman siempre".

Si gana usted las elecciones, ¿qué proyectos tiene para el Real Oviedo? ¿Qué le diría al socio del club?

“Cuando llegué hace cuatro años lo primero que hice fue que se cambiara el césped para el campo, que estaba hecho una yaceria. Y se pintaron los asientos. Siempre que pidieron colaboración estuvimos ahí. Y si hay un segundo mandato seguirá así. Un alcalde que apoya al Real Oviedo a muerte, es una parte muy importante de nuestra ciudad".

La relación con Pachuca es buena, ¿no?

“Relación extraordinaria. Primero con el presidente y luego con Jesús. Es una persona muy cercana. Quieren quedarse en el Oviedo y hacer cosas importantes. No están aquí para venir y marcharse".

¿Cómo cree que va a quedar el derbi?

“Gana el Oviedo 2-1. Me da igual quién los meta, como si los meten en propia puerta (risas). Borja Sánchez tiene que marcar un golín. Y el otro uno de la cantera también”.

¿Se daría usted un apretón de manos con Ana González como se los han dado los presidentes de Sporting y Oviedo?

“Tengo una magnífica relación con ella, es público. Las discrepancias políticas no deben llegar nunca a las personas. Como personas nos llevamos bien”.

¿Se arrepiente usted de apoyar al ACF?

“En absoluto. En aquel momento me llamaron para darme un carné como socio de honor del ACF y me hicieron una foto. Y esa es toda la importancia que tiene para mí aquello. Si alguien quiere darle más importancia es que no sabe cuáles son mis sentimientos".

Hay aficionados del Real Oviedo que no lo olvidan.

"No me preocupa en absoluto. La gente de Oviedo, la gente que me quiere, sabe cómo siento al Real Oviedo. Desde la alcaldía ayudaré siempre a que el Real Oviedo vaya hacia arriba".

Entonces, ¿se sintió obligado a aquella foto?

"Nadie te obliga. Cuando eres mayor de edad haces las cosas por propia voluntad. Llegué allí, me dieron el carnet, se juntaron unas personas y me dijeron si nos hacíamos una foto. Nos hicimos la foto y no pasa nada. Esa es toda la transcendencia que puede tener".