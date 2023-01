Cañizares en #DCA: "No es buena señal que un tipo honrado como Abelardo tenga esas diferencias con el club"

Santi Cañizares, histórico guardameta del Valencia CF y de la Selección Española, se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Asturias para evaluar la gestión de dos históricos que se enfrentan en Copa del Rey y que guardan un aspecto fundamental en común: han vivido tiempos mucho mejores. Hablamos con 'Cañete' antes de los octavos de final de Copa del Rey entre Real Sporting y Valencia Club de Fútbol.

¿Qué importancia le da el Valencia a la Copa del Rey?

"No lo sé muy bien, sinceramente. Es el camino más corto para conseguir un título. Hace un año jugó la final y en 2019 ganó la Copa. Los socios antiguos del Valencia dicen que el club es "bronco y copro". Lo malo es que en LaLiga no estamos bien, que los de abajo suman puntos y de que el club tiene una crisis de identidad. La afición tiene miedo de que, algún año que no se acierte, nos vayamos a Segunda. Si el objetivo es estar tranquilos para LaLiga, hay que guardar piernas. Si se da por hcho que se está tranquilo en LaLiga, a por la Copa, que además es una vía para entrar en Europa".

Para la afición, la Copa es un consuelo cuando las cosas no funcionan en la liga.

"Sin duda. El Valencia ha jugado finales de Copa en los últimos años y no hay más que ver cómo están los estadios. El aficionado es el gran patrimonio del Valencia. El club tiene una fidelidad que su gestión, que es lamentable, no merece, pero la afición lleva el esudo muy grabado en el corazón. Muy parecido a lo que pasa en Gijón".

Sporting y VAlencia, con sus diferencias, tienen en común que son dos históricos que han vivido tiempos mucho mejores.

"Los hemos visto mejor gestionados y, por tanto, más arriba. Creo mucho en la gestión en el fútbol. No en el corto ni en el medio plazo, pero sí en el largo plazo da sus frutos y coloca a los equipos donde históricamente merecen. El Valencia lleva años de adelanto sobre el Sporting porque cuanto más tiempo pasa con una gestión pobre, más lejos está de volver a donde merece. El Valencia era el tercer club de España y ya es el cuarto, por detrás del Atlético de Madrid. El Valencia lleva más años que el Sporting de mala gestión, pero o se contratan buenos profesionales y se les da el poder de gestionar el club o llegan los problemas. Aquí pasó con Peter Lim cargándose a Mateu Alemany y Marcelino. Por lo que leo y me entero de Gijón, no es una buena señal que un tipo honrado y de la casa como el Pitu Abelardo tenga diferencias con la dirección del club. Ni el Pitu ha sido un tipo egocéntrico, ni problemático. Solo ha puesto trabajo y ha derrochado honradez tanto como para vestir la camiseta del Sporting como para sentarse en el banquillo. Si el Pitu alerta de esta situación que incluso termina en despido, la situación no me gusta nada".

Desde fuera, ¿se ve raro que un mito del Sporting como Abelardo salga del club?

"No solamente por ser un mito. Hay grandes jugadores que tienen intereses y no puedes escuchar a todos, pero del Pitu no puedes dudar. Tiene una honradez manifiesta en todo en la vida, pero sobre todo sobre 'su' Sporting de Gijón. Al Sporting todo el mundo le quiere ver mejor porque derrocha simpatía, pero para eso tiene que estar mejor gestionado".

Has sido crítico en el pasado con la gestión de los Fernández. Ahora ha llegado el Grupo Orlegi, pero el equipo no funciona.

"La gestión de los Fernández no la puedo medir de una manera correcta desde la distancia, pero cuando ves las clasificaciones... Un año puedes clasificar mal, pero cuando pasa todos los años es que hay mala gestión. Con los Fernández el club no estaba donde le correspondía por historia. El club ha sido vendido y ha llegado gente nueva, así que todo el mundo espera que sea mejor. El problema viene cuando las primeras decisiones no son bien valoradas. Poner a un entrenador que nunca ha entrenado en España, que no conoce la categoría, marcarle unos objetivos a Abelardo que el propio Pitu les dice que no son alcanzables... No sé si saben más de fútbol los actuales gestores o Abelardo, pero la verdad que preocupa. Habrá que darles tiempo y esperar a que tengan la suerte de acertar. Si yo compro un club en España, mi manera de actuar sería rodearme de profesionales con experiencia probada en Segunda División. A partir de ahí, hacer una valoración a final de temporada. No hace falta ni dedicarse al fútbol para gestionar un equipo, hace falta sentido común. Si compro una fábrica de colchones y tengo un tipo que crea un colchón que rompe el mercado, lo quiero a mi lado. A ese tipo de gente, Peter Lim los ha despedido en Valencia. Espero que no pase en Gijón".

Sucedió con Marcelino, por ejemplo.

"Con Marcelino y con Mateu Alemany. En Barcelona ya se ha ganado el respeto de mucha gente que veía como estaba el club y ve como va avanzando ahora. También Fabián Ayala, que era adjunto a la dirección deportiva y fichó a Otamendi o Mustafi. Le hizo ganar 90 millones de euros al club y lo despidieron esa misma temporada".

¿Te suena rara la apuesta por Miguel Ángel Ramírez?

"Es que nadie va a dudar de su categoría como entrenador porque no le conocemos. Tampoco puedo discutir su compromiso. Lo que es evidente es que, si tengo un equipo en Segunda División de España, haré una valoración de entrenadores que han obtenido resultados en la Segunda División de España. Por ejemplo: Álvaro Cervera. Podemos estar de acuerdo o no con su forma de jugar al fútbol, nos podrá gustar más o menos su personalidad, pero los números están ahí. El Oviedo desde que está Cervera ha mejorado. Encuentro normal que un tipo que tiene experiencia probada en Segunda esté más cerca de hacer las cosas bien en un club que otro sin experiencia en Segunda. Un entrenador que entrena en el extranjero ve más Primera que Segunda. Las cosas lógicas en fútbol, a veces, salen mal. Las cosas que no son lógicas, normalmente, salen mal. Ojalá me equivoque y este entrenador le cambie la cara al Sporting para ver al club en Primera. Nada me apetece más porque es un club que despierta simpatía en toda España".