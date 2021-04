Cañizares: "Creo que subirá el Sporting"

ESCÚCHALO EN TIEMPO DE JUEGO.

¿Qué equipo logrará el ascenso en el 'play off' de ascenso a Primera? Con el Espanyol y el Mallorca distanciándose en la clasificación, 'Tiempo de Juego' se hizo esa pregunta el pasado domingo. Voces como las de Paco González o Germán Dobarro no dudaron: "Subirá el Almería". Pero Santi Cañizares apostó por el Sporting. ¿El Motivo? "Tiene un buen equipo para jugar esos 'play off'. El Almería está siendo el tercer mejor equipo de la categoría, pero tal y como está la clasificación a nivel psicológico no va a ser fácil la gestión para el que quede tercero. Subirá el Sporting".