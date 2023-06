Canella, feliz por seguir jugando: "No hay dinero que pague vivir el ambiente de un vestuario"

Rober Canella jugará en el Club Marino de Luanco. A las órdenes de Sergio Sánchez, volverá a compartir vestuario con Lora y puede que con Nacho Cases, ya que este podría ser otro fichaje del conjunto luanquín en los próximos días. El lateral de Laviana nos cuenta en Deportes COPE Asturias los motivos de la decisión de seguir jugando.

Y es que poder hacerlo en casa, en Asturias, es lo que le ha hecho inclinarse por tomar esta decisión: “Quería seguir jugando en Asturias y qué mejor equipo que el Marino. Lo cerramos en un minuto, me llamó el presidente para que fuera con Lora, que seguramente venga también Nacho Cases, de entrenador Sergio Sánchez…Quiero seguir compitiendo y exigiéndome a mí mismo. El ambiente de vestuario me gusta muchísimo. Eso no hay dinero que lo pague. Y por eso sigo jugando y compitiendo. Y que físicamente me sigo encontrando bien. Creo que tengo cuerda para rato".

Durante la última parte de la pasada temporada estuvo sin equipo y ya tenía ganas de volver a la rutina: "Marché de Calahorra en enero y el primer mes lo llevé bastante bien. Pero cuando pasaron dos meses ya necesitaba otra vez el día a día. Ya tengo ganas de empezar y de volver a sentirme futbolista".

Sigue mirando de reojo al Sporting: "No fue una buena temporada. Hubo nueva propiedad y no es fácil empezar de cero. Ojalá este año hagan un buen equipo para competir para estar en Primera. Y ojalá tengamos una temporada ilusionante. Se fue mucha gente y además gente importante. Con unos valores muy grandes. Pero al final no depende de ellos. Gente nueva coge el club y lo lleva a su manera. Hay que respetarlo. Que echen a gente que estuvo tantísimos años en el Sporting me da pena, pero es la forma de trabajar que tienen y hay que respetarla" Una de esas salidas ha sido la del doctor Maestro: "Es el mejor médico de España y de Europa. Sus razones tendrán".