Canella se despide

"No es oficial, pero todo hace indicar que ha sido mi último partido en el Sporting. Me quedo con el cariño que me ha transmitido todo el mundo". Roberto Canella recibió un aplauso de despedida en la segunda parte. Compañeros y afición le rindieron el homenaje. Canella dijo adiós: "Me dicen que van a hablar conmigo, pero no ha hablado nadie. Respecto a mi decisión, se ha visto en el campo. Llevo mucho tiempo aquí y creo que deberían haber dicho algo antes".

El club rojiblanco aseguró al lateral y a su representante que tendría una oferta de renovación el lunes. Sin embargo, Canella, cansado de esperar, entiende que no hay un gran interés para que continúe y da por finalizada su extensa etapa en el Sporting.