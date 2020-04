La cancelación de la LEB Oro, donde participa el Oviedo Baloncesto, más cerca

Los clubes de la LEB Oro ponen sus posturas en común de cara a un más que posible final del campeonato de forma anticipada. Los equipos de la categoría donde compite el Liberbank Oviedo Baloncesto han mantenido este miércoles una reunión telemática de cerca de tres horas de duración, donde cada uno ha expuesto sus posturas. La opinión generalizada, buscar una forma de dar por cancelada la campaña.

El director general del Liberbank Oviedo Baloncesto, Héctor Galán, destaca en Deportes COPE Asturias que ha sido un encuentro “positivo”, pero que aún “no hay una decisión tomada, pero sí se ha establecido un procedimiento por escrito donde los clubes puedan plasmar sus opiniones. Hay una nueva reunión convocada para el lunes”.

Dentro de los clubes de la segunda categoría del baloncesto nacional se comparte la opinión de que es necesario “cancelar la competición lo antes posible porque eso podrá ayudar a los clubes a planificar el final de campaña de la manera menos mala. Así se podrán buscar soluciones económicas y habilitar unos procedimientos para determinar plazas de ascenso de cara a la ACB”, según explica el director general.

Respecto a los descensos a la LEB Plata, una lucha en la que están inmersos los carbayones, también se está a la espera. Son varios los factores que inciden. Entre ellos, los equipos que bajen desde la ACB o las vicisitudes económicas que atraviesen a lo largo de este tiempo los conjuntos de la LEB Oro, donde existe la posibilidad de que algún equipo no pueda inscribirse la próxima temporada. “Quizás muchos clubes puedan tener problemas para estar en la categoría en la nueva temporada. A lo mejor no es necesario habilitar esas plazas de descenso. A nosotros esa postura no viene bien, no vamos a ocultarlo”, admite Galán.