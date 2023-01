Víctor Campuzano: "Los jugadores también tenemos culpa del cambio de entrenador"

Nuevo parón por una lesión.

"Fue un bajón. Vienes de estar disponible y de aprovechar las oportunidades que tuve. Me hice pruebas y no salía nada, así que tiramos para adelante. Fue una semana o dos pero estaba cogiendo ritmo. Tener ese aguante de coger unos minutos. Estoy recuperado y a tope. Preparado para lo que venga".

Cambio en el banquillo.

"El club ha tomado esta decisión. Sabemos que tenemos parte de culpa, somos los que nos ponemos esta camiseta. Hay que entregarse al nuevo entrenador. Intentar adaptarnos a nuestros metodos a nuestro sistema. Lo sacaremos, sin duda".

Cinco delanteros tras la llegada de Jeraldino.

"Han traído otro delantero. Le damos la bienvenida, aquí va a estar muy bien. Somos un grupo humano muy bueno. He jugado tanto de extremo como de mediapunta. Incluso de lateral (risas). Si el míster me quiere ponerme de central haré lo posible por sumar ahí. La cuestión es trabajar, estar dispuesto y abierto a lo que venga".

Cómo vivió la destitución de Abelardo.

"Tal vez nos llegó de golpe la noticia. Nos chocó un poco a todos que fuera 24 horas antes de un encuentro. Lo atipico que es que llegue un entrenador nuevo justo antes de la Copa. La responsabildad es del mister, pero tambien es nuestra. Te sabe mal porque el primero que cae es el entrenador. Ahora ha llegado un nuevo míster con idea de proponer, de jugar. No hay que perder tiempo en pensar en el pasado. Hay que intentar ganar como sea este fin de semana".

¿Problema de carácter en el vestuario?

"Depende como lo mires. Por datos, por kilómetros estamos en el top dos o tres de la liga. Por esfuerzo y ganas no es. Hay que centrarse en los pequeños detalles. Sabemos que por estar desconcentrados no es, son pequeños detalles lo que nos está matando. Si ajustamos y no nos relajamos en cualquier momento, esa es la clave y la tecla que debemos tocar".

Propuesta de Ramírez y polivalencia de los jugadores.

"Hay perfiles. Hay jugadores más específicos y otros que nos adaptamos a más posiciones. Siendo veterano tienes más experiencia en hacer lo que haga falta para jugar si te lo pide el mister. Es una cuestión de predisposición. Puede que no te beneficie por cualidades pero es lo que necesita el equipo".

Próximo rival: Real Zaragoza.

"Vienen de una victoria épica que les puede dar moral, pero vienen a El Molinon y aquí, en casa, no nos puede ganar nadie".

Reacción de la afición.

"Se mueve mucho esta afición, mueve una masa increíble. Eso tiene sus cosas buenas o malas. Cuando va bien se vuelcan pero cuando va mal la presión existe. La gente nos ayuda. Entiendo la frustracion, a nadie le gusta perder 0-4. El rival era infinitamente superior, estuvieron a un penalti de meterse en la final de la Supercopa. Hay que intentar darle una alegria a la aficion, que se lo merece".

Con qué jugadores se entiende mejor y cuál es su rival por el puesto.

"Es relativo porque al final el que decide es el entrenador. Tengo que estar disponible para lo que haga falta. He jugado con perfiles asociativos con Jordan o Cristo, pero esto se trata de ayudar al que tengas al lado".

Su futuro.

"No he hablado con el club. Me quedan dos años de contrato. Mi objetivo es dejarme la piel como hago. Estoy tranquilo aqui".

Calendario importante en el corto plazo: Zaragoza y Málaga.

"Tenemos dos partidos en casa y hay que sumar todo lo posible. No tengo duda de que sacaremos muchos puntos y nos dará un empujón para mirar hacia arriba".

Debilidad defensiva en los últimos encuentros.

"En estos partidos hemos encajado mucho. Hay muchas fases de un partido. Creo que son pequeños detalles, el equipo está comprometido y corriendo, haciendo las cosas como nos piden. Cualquier cosa y cualquier detalle nos está matando".