"¿La camiseta? Para mi madre, que es más fan de mí que yo"

“Nada más marcar sentí nervios, no sabía qué hacer... Iba a hacer una celebración para Gragera y se me olvidó. Me riñó en el vestuario, normal, había quedado en eso y no lo hice...”. Pedro Díaz cuenta con una gran dosis de espontaneidad la intrahistoria de su gol en El Molinón contra el Albacete. Un tanto que llegó tras una gran jugada entre Carmona y Djurdjevic. “Djuka me dejó el balón con un lazo”, agradece el centrocampista asturiano. El segundo tanto lo selló Manu García. “Marcamos dos chavales. Me alegré mucho también por su gol. Se lo merecía”.

Después del partido, Pedro Díaz se fue “al centro del campo a agradecer el apoyo del público” y, seguidamente, acudió al encuentro familiar. "Mi padre estaba en una esquina del estadio, de pie, haciendo señales como si se estuviera 'muriendo'”, explica el canterano para definir la particular escena postpartido. “Desde que empecé a jugar, mi familia me apoya en todos los lados. Ahora les devuelvo ese esfuerzo con esta felicidad”.

Pedro Díaz compareció la zona de prensa de El Molinón con la camiseta del gol en su mano derecha. “Esta va para mi madre, que es mi fan número uno. Es más fan de mí que yo mismo”.