'El camino de Rober contra el cáncer': de Oviedo a Santiago en menos de 60 horas

¿Serías capaz de correr en menos de 60 horas la distancia existente entre la Catedral de Oviedo y la Catedral de Santiago de Compostela? Es el reto que se marca el atleta avilesino Nicolás de las Heras, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer. El reto se denomina 'El camino de Rober contra el cáncer', en honor a Roberto, enfermo oncológico con metástasis.

El reto tendrá lugar el próximo 12 de mayo. Nicolás de las Heras ha estado en Deportes COPE Asturias, en un programa especial desde la sede de ADARSA (concesionario oficial Mercedes Benz) en Avilés, para explicar lo que tiene por delante. El atleta internacional con España de 24 horas en Ruta, explica que "hay 320 kilómetros de distancia y 8.000 metros de desnivel positivo, no es llano", cuenta. "La idea es hacerlo sin parar. Correr y caminar. Hasta que pasemos Tineo, caminando en las subidas. Después de ahí la idea es caminar bastante, pero hay que correr porque si no se corre no se llega", explica.

Forma parte de la Federación Española de Atletismo y ha competido en campeonatos de Europa y del Mundo en una especialidad muy dura como es la de 24 horas en Ruta. "Se trata de correr en un circuito de 1.500 metros durante 24 horas. No paramos nunca, ni para dormir. En el último campeonato con España, que gané el bronce, corrí 261 kilómetros con un tiempo de parada de ocho o nueve minutos para cambiar una camiseta y hacer pis. El resto, corriendo sin parar", relata. "No entrenamos mucho más de lo que la gente piensa. Entrenando a diario una hora y media o dos horas. Es cierto que los fines de semana aumentamos la carga con tandas de entre cuatro y siete horas", nos cuenta Nicolás.

'El Camino de Rober contra el cáncer' es un reto solidario para conseguir becas para la investigación del cáncer. Están en redes sociales y los alumnos del Colegio Santo Ángel de Avilés les van a desarrollar una página web para llegar a más personas y recaudar así más fondos. "Rober tiene una metástasis y, gracias a una beca de investigación, lleva cuatro años de vida desde que le pronosticaron solo uno. Desde entonces, recauda fondos para la Fundación SEON, que es la Sociedad Española de Oncología. No pasa dinero por él, solo quiere aportar lo que recibió. Yo le dije que, para una cualidad que tengo que es correr, le iba a ayudar. Cada vez se nos suma más gente", dice.

Toda la información para poder ayudar a través de la compra de camisetas o la aportación de fondos figura en sus distintas redes sociales o en la web. "Vamos a ir a un ritmo muy tranquilo. Hay mucha gente apuntada ya para salir desde Oviedo, incluído un amigo, que se llama Jesús Acedo, que tiene una discapacidad", remata Nicolás de las Heras. Por último, el propio Rober nos cuenta desde el HUCA lo que significa el deporte para él en su lucha diaria. "Me di cuenta de que el esfuerzo y el sacrificio me ayudaban a sentirme mejor físicamente; me aportó resiliencia y más ganas de vivir". Un ejemplo de esfuerzo, lucha y solidaridad con el deporte como hilo conductor.