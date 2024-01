Cali Izquierdoz: "Tuve posibilidad de irme a Lanús. Si estoy aquí es para hacer algo importante"

¿Cómo está el vestuario después de la derrota?

"Molestos. Nunca queremos perder. Lamentablemente en el fútbol pasan estas cosas y después de tantos partidos sin perder, la primera derrota duele bastante. Pero estamos ya pasando página. Todavía estamos ahí y falta muchísimo".

¿Qué te parece la acción del empate con Rober Pier?

"Nos dice en cuanto se da la jugada que le agarra del cuello y le hace perder la posición. Para mí es falta. Pero después no hay una toma clara. El delantero de ellos entra solo en el área y Rober no se resbala. Entiendo que hay un forcejeo que le hace perder un equilibrio y el delantero queda en situación inmejorable. Estábamos haciendo buen partido, por delante... A partir del gol el equipo tuvo un bajón y le entraron dudas. El rival se replegó un poco más".

Medir riesgos durante el partido

"Para ganar los partidos siempre hay que correr riesgos. Si no es que sales a buscar el empate. Teníamos una buena oportunidad para buscar una victoria en casa después de algunos empates. En casa tenemos que ir siempre a buscarlo. No a cualquier precio. Pero la jugada del segundo gol también es desafortunada. Nos cabrea eso. Es un gran rival, pero no había hecho méritos para llevarse los tres puntos. Lo perdemos al final y te queda el sabor amargo. En casa tenemos la obligación de buscar los tres puntos. Sin descuidarnos y sin conceder ocasiones claras".

Acabas contrato en junio, ¿Cómo ves el futuro?

"Lo veo con tranquilidad. Tenemos algo muy bonito por delante. Tenemos que estar enfocados. Tuve posibilidad de salir ahora a Lanús. Me dijeron que si seguía sin sumar minutos estaba la opción de volver. Pensé que si no tenía minutos lo podíamos hablar. Acabó la primera parte de la temporada y había terminado jugando. Hablé dos segundos con el presidente y estuvimos de acuerdo en que lo mejor es seguir. Estoy contento y siento que tengo un papel importante. Hacer todo lo posible para conseguir los objetivos. Lo que pueda pasar no depende de mí. Yo intento dar lo mejor cada fin de semana, aportar lo máximo para mis compañeros y después se verá. Si en el club creen que puedo resultar útil se charlará y si hay otras posibilidades las analizaré".

Decía Ramírez que tu objetivo es hacer historia en el Sporting, ¿es lo que te ata?

"La gente tiene recuerdos de momentos históricos. Mi objetivo pasa por disfrutar de lo que amo y dejar una huella en cada club en el que me toca estar. Si estoy aquí es para lograr algo importante. Si no hubiese tomado otro camino cuando salí de Boca. Era un desafío personal, venir y hacer algo bonito".

¿Febrero es un mes clave?

"Al haber tanto equipo en la parte alta, en todos te encuentras con rivales directos o que lo hacen muy bien. Cualquiera es complicado. Pero ahora vienen varios partidos contra rivales muy fuertes y en la disputa. Marcará para lo que está el equipo. Lo venimos haciendo muy bien aunque con algún resultado que merecimos más. Pero el equipo sigue arriba, en buena dinámica, con la gente contenta. Y nosotros también estamos contentos. Que la primera derrota en casa llegue a finales de enero habla del buen rendimiento".