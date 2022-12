Cali Izquierdoz: "No me cambian los derbis, yo juego al 100% siempre"

Cali Izquierdoz, central argentino del Real Sporting, compareció en sala de prensa a dos días para el derbi asturiano para abordar la actualidad que rodea a su primer derbi.

¿Qué has visto o leído sobre el derbi que te haya llamado la atención?

"No he leído prácticamente nada, no soy de leer mucho. Con tres hijos no es fácil. Es un partido lindo. Semana especial y preparándonos para darle una alegría a nuestra afición".

Sabiendo lo que es un Boca - River no te afectará mucho la presión el sábado, ¿no?

"Todos los derbis son especiales en todos los lugares del mundo. Me ha tocado un Boca - River, que sabemos la magnitud que tiene. Este derbi lo vivo con muchas expectativas, con muchas ganas. En el partido ya no disfrutas tanto, juegas ' a cara de perro'. Esperemos disfrutar después del partido".

¿Cómo está el vestuario?

"Se habla, se comenta. Los chicos de aquí nos comentan a los que no lo hemos vivido qué diferencias hay, por ejemplo, entre jugar en el Tartiere o en El Molinón. Trabajando para hacer un buen partido".

¿Qué partido esperas?

"Los derbis se juegan parecido en todas las partes del mundo. Salvo algún Barça-Madrid, por el talento de los jugadores, casi todos los demás son trabados. Trabajando para que el partido se vaya a nuestro favor. Por lo general son partidos en los que arriesgas menos de la cuenta".

¿Cómo afecta la presión a la hora de plantear el partido?

"La presión existe por parte de la gente. Cualquier aficionado a principio de temporada te dice que si quiere ganar un partido es el derbi. Nosotros también, porque es la forma de regalarle algo bonito a los aficionados. Queremos que lo que hagamos en el derbi es lo que hacemos el resto de la temporada, no queremos desvirtuar la realidad. Trabajamos desde la normalidad, sabiendo que es un derbi. Yo juego al 100% siempre, me da igual que sea un derbi".

Las estadísticas son malas para el Sporting en los derbis, en especial en el Tartiere.

"Creo que hubo muchos años en los que no se jugó. Es normal también que ellos en casa tengan mejores resultados. Son 90 minutos nuevos y es una motivación especial cambiar una estadística así".

¿Cuál es la receta para ganar partidos de este tipo?

"Ir a ganar, el esfuerzo, la unión y la solidaridad. Después puedes tener días buenos o malos, cometer algún error táctico, pero el compromiso y la entrega debe de estar siempre. Veo al equipo muy bien, aunque los resultados no hah sido los que queríamos. Estamos contentos con la forma de jugar, con la intención del equipo. Nos coge en un buen momento para hacer un buen partido y traer los tres puntos para casa".

¿Qué has visto de los delanteros del Oviedo?

"Me gusta conocer a los rivales. Trato de interiorizarme a los rivales en cada liga en la que he estado. Solemos ver vídeos con el cuerpo técnico cada partido, también en este. Nos quedan un par de días y algunas horas para seguir trabajando de cara al partido y ver lo que hace el Oviedo de forma colectiva e individual".

El sábado el derbi y el domingo la final del Mundial con Argentina.

"La verdad que sí, esperemos un buen fin de semana empezando bien el sábado y luego el domingo. Lo veré con mi 'nene', que viene de vivir todo eso, pero yo estoy enfocado en lo del sábado. Si se da también lo del domingo, será espectacular".

¿El Sporting en Argentina sería Boca o River?

"Vengo de Boca, para mí el Sporting es Boca. No conozco lo que es Oviedo, solo conozco lo que es el Sporting. No tengo tanto tiempo como para saber lo que es uno u otro. Ojalá salgo un lindo derbi, con respeto al rival pero dentro del campo intentando ganar de la forma que sea".

Uno de los reproches en el pasado al Sporting en los derbis es la competitividad. Este año parece que tenéis más.

"Tiene que salir por voluntad propia. Hay días buenos o malos pero lo que es actitud, entrega, sacrificio y competitividad tiene que estar. Espero que haya mucho de eso".

¿En los derbis, la forma de jugar del rival afecta más de la cuenta?

"No, por lo que voy viendo en la semana creo que no. Por ser el derbi, que es un partido que quieres ganar, sí estás más atento a los detalles, pero los partidos se preparan todos parecido".

¿Qué destacarías del Real Oviedo?

"Viendo un poco lo que estuvimos analizando es un equipo que está bien defensivamente, bien organizado, con dos delanteros buenos de espaldas y que apoyan bien. Recuperan en zona media para salir en transición... es lo que vimos del rival. No vamos a entrar en detalles porque hay que guardar las fichas y obtener los tres puntos que es lo que queremos".