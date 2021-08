"Cada recaída era una cuesta que tenía que subir"

Víctor Campuzano fue el primer jugador de la temporada en el Sporting que se pasó por los micrófonos de #DCA. En una entrevista a fondo en torno a lo profesional y lo personal, el atacante trata de dejar atrás sus problemas de lesiones y empezar a ser feliz con el Sporting. “Con ganas de aportar y de sumar. Sabia que podía haber ayudado hasta el final a estar arriba”.

Los problemas de lesiones han sido recurrentes para él, que ha tenido recaídas y malos momentos personale. “Cuesta mucho. Cuando hay una recaída tienes que volver a subir una cuesta. Estoy motivado para mostrar y sumar”, dice.

Su padre, Felipe Campuzano, fue futbolista y le sirve como apoyo. “Mi padre siempre ha sido un apoyo. Él lo ha vivido en primera persona. Mi hermano ha venido y va a jugar en el Praviano. Tenerlo en casa”

Además del apartado físico, Campuzano se ha abierto a la hora de hablar de la importancia de lo mental en el carrusel de lesiones: “está claro que afecta en lo mental tanta lesión. En la élite es el factor determinante para dar un paso más o para estancarte”, asegura el delantero.

El Sporting ha firmado a 5 jugadores en este mercado de verano, pero por su poca aportación la pasada temporada, algunos ven a Campuzano como el sexto. “Entendible que me llamen el sexto fichaje. Tengo esas ganas de demostrar y aportar”

Habló de Djuka, el nombre del mercado en el Sporting.“Me compenetro bien con Djuka. Puedo jugar con él, caer a banda… me veo jugando con o sin Djuka. Soy polivalente”. Sobre el futuro del serbio, Campuzano aseguró que “no sé si se queda Djuka. Le veo centrado, la verdad. Aquí está bien. Si se queda va a rendir bien como el año pasado”

En tono de broma, afirma que en el vestuario le gastan bromas y le piden que se quede. "Le hacemos alguna broma... pero no muchas.Es serio pero menos de lo que parece. Es un trozo de pan", afirma sobre el serbio.

“Todos los fichajes me han impactado para bien. Creo que todos pueden sumar mucho. Cada uno tiene sus cosas. Kravets en banda nos puede aportar mucho, Villalba la clase, Rivera el saber estar, Puma la velocidad… todos tienen sus cualidades y muy buenas".

Sobre un posible ascenso, dice Campuzano que “la Primera es un sueño. Aspiramos a lo máximo. Hay equipos que tienen mucho presupuesto, más que nosotros. Los que bajan de Primera, Almería o Girona son aspirantes siempre. El año pasado ya demostramos que podemos estar ariba", dice.

"Ojalá ver El Molinón lleno. Que se pueda aumentar el aforo lo más posible", dijo sobre la afición. Para terminar, unas preguntas más personales:

- ¿Te irías de cañas con David Gallego?

"Nunca he ido. Me das una buena idea"

- ¿Y del vestuario?

"Con Guille Rosas y Nacho Méndez"

- ¿Quien cuidaría a tus hijos?

"Marc Valiente. Además les enseñaría catalán (risas)".

- ¿Cocinero para una comida de equipo?

"Aitor"

- ¿Quién tiraría el penalti para el ascenso?

"Yo. Sin ningún miedo".