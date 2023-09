Un buen Oviedo saca un punto de un partido loco

El Real Oviedo cuajó el mejor partido de lo que va de temporada, mejoró sensaciones, aunque no pudo llevarse los tres puntos. Pero viendo como se fue dando el guion del partido, el punto conseguido es para valorarlo. Cervera planteó un cambio de dibujo, motivado por la mala marcha del equipo y las numerosas bajas existentes para el partido del Ciudad de Valencia. El Levante tenía la iniciativa, pero el Oviedo buscaba salir cuando robaba. Y así llegaron los primeros acercamientos. Tanto por fuera, con centros laterales de Viti y Bretones proyectándose, como por dentro, con apariciones de Moyano o Paulino, buscando disparos.

Con el paso de los minutos, el Real Oviedo empezó incluso a llevar el peso y la iniciativa del partido, sin permitir que el Levante se acercara a la portería de Leo Román. Seguían insistiendo los azules por las bandas y en una de esas llegadas por banda llegó la más clara. Moyano sacó el centro raso al área y Bastón conectó el remate de primeras. Pero se estrelló en el poste. A los pocos minutos misma jugada pero por el otro costado, y remate que dio en el lateral de la red.

La segunda parte comenzó con el mismo guion, pero el Oviedo acertó en la primera, tras una buena jugada. Colombatto sacó un pase de tiralíneas desde el centro del campo sobre el desmarque de ruptura de Dani Calvo, que llegó justo para prolongarla y dejársela a Borja Bastón en boca de gol. El nueve no falló.

Duró poco la alegría y el sufrimiento se incrementó rápido. Colombatto vio la segunda amarilla nada más reanudarse el partido. Rigurosa la segunda. Y todavía más rigurosa la primera. Con muy poco, el Oviedo se quedó con uno menos y con peaje para el derbi. El Oviedo intentó hacer el partido largo, pero el empate local llegó pronto. En un centro lateral, Bouldini remató a placer con poca oposición de David Costas.

El balón parado ofreció oxígeno a los azules y a punto estuvo de dar algo más. Una falta lateral bien tocada por Moyano acabó con el remate de Luengo a larguero y con una sucesión de rechaces que los azules no consiguieron enfocar. La fortuna está empeñada en esquivar al conjunto carbayón en este arranque liguero. Esa acción a balón parado llegó tras una buena arrancada de Bretones, como también unos minutos después un buen centro que a punto estuvo de rematar Masca. Lo iba a hacer hasta que fue derribado. Milla Alvéndiz no pitó penalti e incomprensiblemente el VAR no le avisó de un derribo tan claro.

Un jarro de agua fría cayó sobre los azules, todavía más incrementado unos minutos después cuando Dani Gómez anotó el 2-1. Pero ahí sí que intervino el VAR para advertir de un fuera de juego previo. Los minutos finales se convirtieron en una montaña rusa, con el Levante también con diez jugadores tras la lesión de Postigo. Hubo llegadas para ambos, pero el marcador no se movió y el Real Oviedo sumó su segundo punto de la temporada.