"Un buen mercado, pero falta el extremo"

Los contertulios presentes este martes en el 'Bar Deportivo Carling Goal' coinciden: el Sporting ha desarrollado un convincente mercado de fichajes, pero con la carencia de no haber encontrado un jugador para las bandas.

“El Sporting lleva años con el asunto del extremo, desde la primera marcha de Jony. El equipo lo necesita y me parece una dejadez de funciones de Torrecilla”, asegura el músico Igor Paskual. “Muchos pensamos que ese tipo de futbolista no está en la plantilla, pero me molesta reducir el mercado a eso, porque creo que ha sido un trabajo que merece una muy buena nota. Los siete fichajes los habría firmado cualquier aficionado a primeros de julio”, opina el periodista David Acebal, de 'La Voz de Asturias'. Para Andrés Menéndez, de 'El Comercio', la planificación de esta temporada "merece un aplauso. Se ha firmado pronto y lo que se dijo que se iba a firmar. Se han hecho muchas cosas bien y no se debe centrar la crítica en el debe de las bandas”.

Menéndez cree que la necesidad de un extremo tiene que ver con que “se espera más de Aitor García, quien de momento no ha dado un buen rendimiento. Esa carencia se quería suplir con Aitor, por quien se hizo una inversión importante, y no está dando un rendimiento constante. Es lo que ha ocurrido en los últimos años: se han fichado extremos, pero sin que ninguno destacara". Acebal argumenta que “no siempre sale un Jony de debajo de las piedras”. Para Paskual, “si el entrenador demandaba ese perfil, sería por algo”. El músico, eso sí, destaca la construcción de “un Sporting con muchas posibilidades; se ha hecho un buen trabajo de planificación en los despachos”.

Sobre el juego del equipo en las primeras jornadas, los comentaristas de 'Deportes COPE Asturias' muestran cierto optimismo. “Un Sporting esperanzador. El partido del domingo fue el reflejo de las virtudes y las carencias vistas hasta ahora. Una defensa sólida, un centro del campo que está más que capacitado para hacer jugar al equipo y que el balón llegue redondo arriba, y carencias en la zona ofensiva, con falta de chispa o algún elemento diferenciador. Estoy esperanzado con el equipo, pero hay que tener calma, esto acaba de empezar”, concede David Acebal.

“En líneas generales, es un Sporting en construcción muy prometedor, con una intención de tener más el balón, jugar más, y hay mimbres para ello. Ahora se necesita mucha confianza, que acompañen los resultados, esta es la gran realidad, para poder construir el equipo. Necesita tiempo porque está a caballo entre lo del año pasado y lo que intenta ahora”, expresa Igor Paskual.

“Soy moderadamente optimista. La defensa me está gustando. Babin está a un nivel espectualar. Damián es la gran sorpresa, ha jugado pocos minutos pero convence. De momento, las carencias están en los costados. Por otro lado, me fastidia mucho que se critique a Djurdjevic, porque genera mucho y eso es incuestionable”, finaliza Andrés Menéndez.