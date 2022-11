Bruno: "Me interesaba el Sporting porque para mí supone un reto, una oportunidad"

Bruno González ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Sporting. El central llega tras la baja por lesión de Bamba, con la intención de aportar "carácter y experiencia". Ya se ha entrenado a las órdenes de Abelardo, aunque todavía es pronto para que pueda tener minutos el sábado ante el Leganés.

Bruno llega de no estar entrenando, pero cree que podrá coger el ritmo con rapidez: "No estoy como el resto de mis compañeros porque ellos llevan tiempo juntos. Parto con desventaja, pero estoy intentando recuperar el tiempo entrenando. Mi objetivo es estar cuanto antes, pero para el partido del sábado es demasiado pronto aunque las sensaciones son mejores cada día".

El jugador estaba sin equipo: "Mi rendimiento en el Leganés no fue bueno y tuve oportunidades de ir al extranjero que económicamente eran interesantes, pero no suponían un reto para mí. A mí lo que me interesaba era tener una motivación, un reto. Y venir aquí para mí es un reto y una responsabilidad".

Su trayectoria es larga, por lo que podrá aportar veteranía al equipo: "Me considero un buen defensa con experiencia y carácter y esas son las cualidades que puedo aportar al equipo. Soy un hombre de club y un hombre de vestuario. Vengo a trabajar y aportar lo máximo".

Sin duda, hubo más cosas a parte de lo deportivo a la hora de decidir: "Este campo donde he venido tantas veces y siempre estaba lleno. La historia también es importante. No hablé nada de objetivos, pero conozco a Orlegi y sé lo que han hecho en México. Cuando estaba en el Getafe me reuní con ellos y al final no fui para allá. Hay un respaldo detrás y eso fue muy importante para mí".

Bruno estuvo acompañado de David Guerra, que habló sobre la renovación de Abelardo: "Tenemos toda la confianza en el míster. Nos la demuestra todos los días. Las dos partes estamos tranquilas. Pensar en junio ahora mismo no lo tenemos sobre la mesa. Cuando tengan que salir las conversaciones saldrán. De una manera natural. De nada vale hablar hoy o mañana. No es algo que nos preocupe, sabemos que el míster está comprometido".