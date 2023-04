Bruno González: "En el Sporting he recuperado la ilusión por jugar al fútbol"

Bruno González compareció ante los medios de comunicación para hablar de cómo afronta el vestuario el partido ante el Lugo y de su mejoría a nivel personal, contando con más minutos en este tramo de temporada.

¿Estás mejor de ánimo?

"Tengo continuidad ahora y se agradece, pero mi salario es para entrenar. Cuando no juego estoy más enfadado y cuando juego estoy más contento. Es fútbol, hay que centrarse en el día a día".

¿Te arrepientes de tus declaraciones en zona mixta después de jugar ante el Granada?

"No recuerdo haberme quejado, al contrario. El entrenador vio humildad en mis palabras. No hago tonterías, no pongo malas caras. Si tuviera que reprochar algo a alguien sería a nivel personal, no delante de los micros. Dije que llevaba mucho sin jugar. Mi intención era expresar mis sentimientos, nada más".

¿Terminar jugando hace que se olvide lo de atrás?

"El fútbol es hoy. Lo de ayer vale para muy poco. Estoy disfrutando mucho ahora, cada partido y cada entrenamiento. En noviembre no iba a jugar más al fútbol. Se me brindó esta oportunidad y, aunque vamos cambiando con el paso de los años, no tenía en la cabeza retomar el fútbol. Igual que después del Granada dije con los ojos medio llorosos que había sido duro, ha sido muy bonito retomar esa rutina que a veces te cansa... pero que cuando te falta la echas de menos. La gente en la calle me ha transmitido mucho cariño en Gijón. Cuando venía de visitante, siempre pensaba que El Molinón era de esos sitios bonitos para jugar. Solo el hecho de volver a retomar el fútbol ya es haber cumplido".

¿Habías hablado con el entrenador por la falta de minutos?

"Al entrenador no le pregunto cuando me pone, tampoco le voy a preguntar cuando no me pone. Doy las gracias al preparador físico por trabajar conmigo. El míster ha hablado conmigo para preguntarme cosas, pero nada más. Nunca he preguntado porq ué no juego".

¿Te gustaría seguir en el Sporting?

"Estoy muy a gusto aquí. No solo en el campo, que obviamente es lo que queres los jugadores. Estoy bien en la ciudad y mi familia es feliz aquí. Nos jugamos mucho como para pensar en situaciones individuales, pero estaría encantado de seguir la próxima temporada porque estoy muy agradecido por haber recuperado la ilusión por jugar. Si mi rendimiento es bueno y el club está contento conmigo, nos sentaremos. Para mí, personalmente, cada partido es una final".

¿El club ha hablado contigo sobre tu futuro?

"No sé si han hablado con mi representante, pero creo que no. Quizá hasta me afectaría. Estoy centrado en entrenar y en jugar. Estamos en una situación en la que tenemos que ganar. Cuando las cosas se solucionen en la clasificación, moverán ficha para el futuro. El lunes nos jugams la vida".

¿Consideráis definitivo el partido ante el Lugo por la permanencia?

"Definitivo no porque quedan más, pero es muy importante. Podemos buscar excusas o errores de terceros, pero la realidad es que tenems los puntos que tenemos y tenemos que ganar. Hay que ser inteligentes, aprender de los errores que hemos cometido y salir a ganar. Hemos mejorado, pero esto es fútbol profesional y hay que ganar partidos. No es defintivo, pro si ganamos damos un golpe encima de la mesa".