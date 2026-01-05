Los brotes verdes del Oviedo de Almada: "El mejor partido fuera de casa"

El Real Oviedo ha empatado a uno en su visita al Alavés en Mendizorroza, en lo que los analistas de COPE Asturias han calificado como “el mejor partido fuera de casa” de la temporada. A pesar de la buena imagen, la sensación general es de frustración, ya que el equipo fue superior durante al menos sesenta minutos y mereció un resultado más abultado. “Esta película de tener ocasiones y no meterlas, ya la vimos”, han señalado en antena, apuntando a un problema que parece repetirse.

Para Sergio Fernández, sacar un punto en Vitoria con la alineación actual es “una heroicidad”, y ha felicitado a los jugadores y al entrenador. El principal problema, según el periodista José Luis Salinas, sigue siendo la falta de efectividad: “Si no le metes un gol ni al arcoíris, pues pasa lo que pasa, que al final vienes con 2 puntos menos”. El equipo carbayón, que llegó a acumular más de 11 horas sin marcar, rompió la sequía con un gol de Viñas.

LaLiga Fede Viñas en Mendizorroza

Fede Viñas, en el foco

El delantero Fede Viñas ha sido el nombre propio del debate. Aunque se destaca su buen trabajo en la presión y la combinación, su actuación ha quedado empañada por errores decisivos. “Hace muchas cosas bien, pero luego hace otras muy mal para un jugador de Primera División, como la ocasión que falla delante del portero para poner el 0-2 y la expulsión”. Pese a que la segunda amarilla ha sido calificada como “muy rigurosa”, su historial preocupa: lleva más expulsiones que goles.

La paradoja, según los analistas, es que si se le quitaran las expulsiones, “para mucha gente sería uno de los mejores jugadores del Oviedo esta temporada”. Esta situación refleja que “el drama es mayúsculo”, ya que evidencia el bajo nivel general de la plantilla. Se ha sentenciado que Viñas “es un delantero que no vale para Primera División” y que fallos como el que pudo sentenciar el partido “no se pueden permitir”.

EFE El Real Oviedo festeja el gol de Fede Viñas en Mendizorroza

Una planificación 'amateur'

Las críticas más duras se han dirigido hacia la gestión del club, especialmente en la planificación de la plantilla. El caso de Thiago Borbas, el último fichaje para la delantera, ha destapado el problema. El propio entrenador, Guillermo Almada, ha confirmado que el jugador “lleva un mes sin entrenar”. Que un refuerzo invernal, que nunca ha jugado en España, llegue en estas condiciones ha sido calificado como “un drama” que responde a una “mala planificación”.

Que para el sábado no haya delantero demuestra que somos un club amateur" Sergio Fernández Analista y comentarista 'El Chiringuito'

Esta falta de previsión provoca que, con la sanción a Viñas, el equipo se enfrente a su próximo partido contra el Betis “sin delantero”. Para Sergio Fernández, estas decisiones demuestran amateurismo más allá de los puntos en la clasificación. “El amateurismo se demuestra en esto, en que el sábado no hay delantero, que fichas un tío que no va a poder jugar en toda la temporada”, ha criticado con dureza.

El mercado de invierno, clave

La solución pasa, ineludiblemente, por el mercado de invierno. La petición es unánime: “gastar todo el dinero del mundo en el delantero”. Los analistas exigen al club una apuesta decidida por un “delantero consolidado” para demostrar que hay interés en salvar la categoría. Se considera que el equipo “está para competir más” y que con un par de refuerzos en ataque, como un punta y un extremo, las opciones de permanencia aumentarían considerablemente.

A pesar del escenario crítico, se han señalado algunos “brotes verdes”, como el buen momento de forma de Ilias Akhomach por la banda derecha. Sin embargo, el debate también ha puesto sobre la mesa la situación de otros jugadores como Santi Cazorla, sin minutos en Vitoria, o Dendoncker, el fichaje 'estrella' del verano que ha perdido protagonismo con el nuevo técnico.