Brote de COVID en el Unicaja Oviedo

"Para nosotros es un problema muy grave, desde cualquier punto de vista". El Unicaja Banco Oviedo convocó con urgencia a los medios de comunicación en una rueda de prensa donde estaban presentes el médico del club, Paco Callejo, el entrenador, Natxo Lezcano y el director general, Nacho Galán. La noticia, el positivo en COVID de tres jugadores del primer equipo y los síntomas de otros cinco más".

"Desde el punto de vista económico porque teníamos tres partidos en casa y teníamos Pumarín lleno y nadie preveía que esto pudiera pasar. Por encima de todo está la salud. Llevamos casi dos años con esto; casi teníamos la cabeza en otras cosas", dice el club, que ha pedido el aplazamiento de las dos próximas jornadas en LEB Oro. "Estamos a la espera de lo que suceda con la FEB", comunican al respecto.

PACO CALLEJO (MÉDICO)

Cronología

"La situación es esta. Desde el punto de vista médico, la primera noticia la tuvimos el sábado por la noche. El domingo por la mañana a primera hora pusimos todo en marcha"

Situación

A día de hoy son tres casos. Hay otros cinco jugadores que tienen síntomas evidentes y tenemos que estar a la expectativa. Hay altas posibilidades de que haya más miembros de la primera plantilla".

Medidas

"Hemos tomado las medidas oportunas. Hemos aislado a los tres positivos y los convivientes. El resto de la plantilla, los sintomáticos están aislados. El resto disminuyen el contacto social. Hemos optado por suspender todos los entrenamientos. Se ha enviado carta a la FEB para suspender los dos próximos partidos".

Brote

"Se considera un brote. Tenemos que parar el brote y que no haya más contagios. Los jugadores se encuentran bien. No tienen clínica que les haga ingresar en el hospital. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona. No se dice el nombre de los jugadores, por protección de datos".

NATXO LEZKANO (ENTRENADOR)

"Nunca viene bien. Nos viene especialmente mal. No tenemos lesionados. Toda la plantilla está entrenando a buen nivel. Estábamos en buen momento de forma. Al final, en caso de que esperemos que nos aplacen los partidos, habrá que jugar muchos partidos en un periodo corto de tiempo. Lo sufrimos el año pasado. Son malas noticias a nivel deportivo".

GALÁN (DIRECTOR GENERAL)

Contacto con el último rival: Huesca

"Hemos hablado con Huesca. Tenemos contacto con la directiva de Huesca. También de forma oficial con la FEB. Cuando acabe esta rueda de prensa, hablaré con la Federación. Ojalá no salga de aquí y Huesca no tenga nada. Que vuelva la normalidad y seamos los encargados de solucionar esto. Afortunadamente parecía que estaba superado, pero tenemos un problema importante. Ayer por la mañana se habló con Huesca".

Protocolo

"No hay protocolo. No sabes si con un jugador es suficiente. No hay precedente en esta competición. Alicante tuvo un caso y viajó sin este jugador. Lo nuestro es mayor porque son más casos. Lo que más nos preocupa es lo que pueda pasar en un par de días. Sigo pensando que con tres o dos, el equipo está mermado".

El club pide aplazar los dos próximos partidos

"Yo entiendo que nos tienen que decir algo hoy desde la Federación. Espero que esa comunicación sea afirmativa. El equipo está parado. Tenemos tres positivos y gente con síntomas. Parecería absurdo que la Federación me dijese que tenemos que entrenar. No puedo sacar a la pista a los jugadores y correr el riesgo de extender el brote. Creo que para la competición también es un problema. Estamos al final de la primera vuelta. Al final hay una Copa que juegan el primero y el segundo. Hay un viaje que se tiene que organizar. Pero, por encima, está la salud".

Entradas del 'pack navidad'

"No habrá problemas con las entradas que se han vendido. Esos partidos tienen que jugarse, bien sea en sus fechas o más adelante. Se comunicará a la gente. Harán lo que quieran hacer; pedir devolución del dinero, dejar las entradas, cambiarlas por otros partidos. Da mucha rabia porque la gente había respondido bien. Agradecemos el apoyo porque eso no va a generar ningún problema".