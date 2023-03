Bretones, ante su irrupción: "No me esperaba estas cosas. Trataba de entrenar y ganarme el puesto"

Abel Bretones es una de las sensaciones del Real Oviedo. Se ha llevado el premio a Jugador Cinco Estrellas del mes de febrero, reeditando así el galardón del mes de enero. Elegido por la afición y consolidado en el once, es una de las buenas noticias de una discreta temporada azul. Este miércoles ya se ha vuelto a ejercitar con sus compañeros después de superar unas molestias a principio de semana y ha pasado por sala de prensa.

Se mostraba satisfecho por el rendimiento personal, aunque le gustaría que fuera más de la mano con el colectivo: "Me están saliendo bien las cosas, pero estás un poco agridulce, porque el equipo no está bien. Estamos con ganas de ir a Leganés y cambiar un poco la dinámica y conseguir los tres puntos". Toda una repercusión y un crecimiento que no se imaginaba hace unos meses: "Vivía el día a día. No me esperaba estas cosas. Trataba de entrenar, mejorar e ir ganándome el puesto. No me esperaba esto". Un crecimiento que ha ido notando con el paso de las jornadas y de los minutos: "Jugar te da ir cogiendo experiencia y detalles de la categoría. La experiencia es fundamental y voy ganando en eso".

Los resultados no acaban de llegar, pero Bretones confía en que pronto vuelvan las victorias: "Tenemos que tener tranquilidad y pensar que va a salir todo bien. Nos lo merecemos. Vamos a ir partido a partido en estos once partidos que nos quedan. Ir a por la victoria ante el Leganés". Después de volver a la imagen defensiva de solidez, la mejora viene ahora en la faceta ofensiva: "Son malos resultados dentro de lo que cabe, pero estamos teniendo ocasiones para ganar los partidos, pero no acertamos. Nos pesa un poco, pero hay que cambiar la dinámica". El lateral reconoce que estuvieron pendientes de otros resultados durante el fin de semana: "Estábamos un poco pendientes, aunque nosotros confiamos en nosotros y dependemos de nosotros".

Lateral con llegada, es uno de los recursos ofensivos del equipo de Cervera: "En el fútbol de hoy en día es muy importante llegar por bandas y sacar centros laterales. Sobre todo en esta categoría". La posición que más varía en el once es la del jugador que se dispone por delante suya en esa banda izquierda, algo que no obstante no le cambia la forma de jugar: "Cada jugador es diferente, pero estoy contento con cada jugador que me pongan delante".