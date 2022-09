Borja Valle en COPE: "Tengo un sentimiento de pertenencia hacia el Real Oviedo"

Borja Valle regresa al Carlos Tartiere este domingo (18:30 horas) en el choque que enfrentará a Oviedo y Cartagena. Hemos hablado con él en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo te va en Cartagena?

"Muy bien, feliz. Contento e ilusionado. Solo puedo tener palabras positivas".

¿No necesitas parar un poco? Vas a año por club últimamente.

"Mi carrera ha sido eso. Mis dos años de Oviedo y los cuatro de Coruña. Quitando eso, más por desgracia que por suerte, he tenido que cambiar. Las aventuras de Dubai y de Bucarest fueron muy cortas. Orgulloso de vivir momentos y aventuras distintas".

Cuando vuelvas al Tartiere, algo te va a recorrer el cuerpo, ¿no?

"La gente que realmente ha vivido conmigo mi etapa en Oviedo y está cerca de mí, sabe lo que siento hacia ese club. Hoy mismo estaba hablando con varios compañeros. Hablamos del partido del playoff de Cádiz. Cuando veo al Oviedo por televisión me vienen muchos recuerdos. Allí viví uno de los mejores momentos de mi carrera. Allí exploté y solo tengo palabras de agradecimiento. Tengo un sentimiento de pertenencia con el Oviedo. Todos los recuerdos son muy bonitos".

¿Con quién hablaste de aquel partido?

"Hablaba con Pablo Vázquez, nuestro central. Él estuvo de aficionado en ese partido. Me habló de toda la gente que se desplazó desde Oviedo, lo que se vivió con las entradas, lo mal que lo pasamos todos... Le estuve contando las anécdotas de aquella eliminatoria".

¿Qué lugar ocupa el Oviedo en tu carrera?

"Pues arriba. Soy de Ponferrada y es un sentimiento diferente a los dos clubes de mi vida: el Deportivo y el Oviedo. En el Depor viví cosas maravillosas y cosas muy tristes. Ejercí de capitán y generé un sentimiento allí. La Ponfe me hizo ser profesional, salí de allí, pero el Oviedo y el Deportivo son los clubes que siempre destaco. Es esa sensación interna de uno cuando ve algo y le trae muy buenos recuerdos. Lo siento así mucho con el Deportivo y el Oviedo. Veo todos los partidos del Oviedo, tengo muchos amigos allí. Me hace feliz ver al Oviedo lo más arriba posible".

¿Te arrepientes de la segunda etapa?

"Tengo sentimientos encontrados. Necesitaría una hora para explicártelo, pero en resumen: puede que no fuera el momento, pero cuando el Oviedo te propone volver tienes que aceptarlo. Allí viví cosas maravillosas y lo que yo sentía hacia el Oviedo era una oportunidad maravillosa. Jugar con el estadio vacío? No sentí lo mismoque con el estadio lleno y la gente cerca. Me faltó sentir ese oviedismo. A nivel futbolístico habrá pensamientos de todo tipo, todas respetables. ¿Si a alguien le ha cambiado la perspectiva de Borja valle? A mejor o peor nivel siempre me he comportado lo mejor que pude, Borja Valle sigue siendo el mismo. Aquellos meses fueron maravillosos porque me hacía mucha ilusión vivir aquel recorrido al Requexón, el camino al estadio, ese vestuario que me trajo tantos recuerdos o volver a vestir aquella camiseta para mí fue maravilloso. No jugué mucho y no me sentí tan importante como me hubiera gustado, pero tampoco lo cambiaría. Con el Cuco tenía una amistad muy grande.- No congeniábamos en el campo pero sí como persona. Al oviedismo lo respeto mucho. Mi objetivo era conseguir la salvación y que la gente viese que Borja Valle seguía teniendo un gran estima a ese club"