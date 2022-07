Borja Sánchez: "Tenía claro que me quería quedar aquí"

El Real Oviedo ha conseguido atar a una de las piezas codiciadas. Borja Sánchez seguirá vestido de azul durante las próximas tres temporadas. El martes comenzó a ejercitarse con sus compañeros a la espera de ir ganando ritmo poco a poco. El jugador asegura haber vivido las negociaciones con tranquilidad: "Tenía claro que me quería quedar aquí".

Las negociaciones se prolongaron durante varias semanas, aunque el jugador expresó sentirse tranquilo durante todo el proceso: “Ya estoy más tranquilo. Estaba al margen de lo que se decía y contaba. Al principio estaba de vacaciones, luego escuchando alguna oferta, pero nunca llegando a negociar con ningún equipo. Tenía claro que me quería quedar aquí y aquí estamos”.

La incertidumbre se generó por la situación contractual, después de acabar la temporada sin contrato para la siguiente: “Nunca quise irme. Tenía una situación de mercado en la que acababa contrato y tocaba irse de vacaciones y pensar en el futuro. La realidad es que cuando empiezan a aparecer las primeras ofertas, yo ya inicio las conversaciones con el Oviedo. Tenía claro que mi prioridad era quedarme aquí”.

A la hora de tomar la decisión para quedarse, aludía a motivos sentimentales y deportivos: “Más a gusto que aquí no se va a estar en ningún sitio y sobre todo a nivel deportivo, creo que el año pasado fue muy bonito. Estuvimos a punto de lograrlo y no me iba a ir sin volver a intentarlo”.

Borja aseguró que los nombres de Tito Blanco y de Bolo fueron importantes en las negociaciones: “Tito fue muy cordial y respetuoso con la situación. Trabajando para que me pudiese quedar. Agradezco a Tito. Agradecerle al míster también. Tuvimos un par de conversaciones por teléfono en las que me transmitía que contaba conmigo y que me esperaba con los brazos abiertos. Muy respetuoso con la situación y con los tiempos. Es parte importante también de que esté aquí”. Y también mencionó a otras personas: "También Arturo Elías, que estuvo peleando y llamándome para que me quedara. También Jesús, que llegó en la parte final de la negociación pero también me transmitió su deseo de que estuviese aquí”.

El objetivo de esta próxima vuelve a ser ambicioso: “Trabajar desde el principio y crear el proyecto de este año en el que todos vamos a estar enfocados en lo que casi logramos el año pasado. Fue muy bonito como acabamos en el Tartiere en sintonía con la afición. Animo a todos a renovar. En busca de meternos en ese Play Off que yo creo que merecemos”.

Todavía queda mercado por delante, con la incertidumbre de jugadores apetecibles en el mercado, aunque Borja espera que no haya sorpresas: “Con todos los que he hablado y están aquí, es una situación similar a la que podía tener yo hace una semana. Salvo ofertas muy concretas o importantes, todos tienen el deseo de quedarse aquí. Están muy ilusionados”.