Borja Sánchez: "Quiero estar muchos años aquí, el Real Oviedo es mi casa"

Un verano corto y diferente, pero con las pilas cargadas para comenzar una nueva pretemporada en el primer equipo del Real Oviedo. Borja Sánchez afronta su segunda campaña en la primera plantilla azul con el deseo de lograr una mayor continuidad. El mediapunta atiende la llamada de Deportes COPE Asturias un día antes de reincorporarse a los entrenamientos.

Borja Sánchez tiene muy claro dónde quiere estar. Tras ser uno de los futbolistas revelación de la temporada en Segunda, algunos equipos han llamado s sus puertas, pero no se mueve del Carlos Tartiere. “Sí te llegan cosas, pero tengo contrato aquí. Quiero seguir aquí. Es mi casa. Siempre he querido jugar aquí. Me encantaría estar muchos años. Tengo el objetivo que todo aficionado tiene. Que podamos subir al equipo a Primera”, asegura.

“Venimos de un año donde se sufrió, pero que nos dejó con buen sabor de boca y con ganas de empezar de la mejor manera”, reconoce el jugador antes de la vuelta al trabajo. Y es que para el talentoso mediapunta, el final de la pasada campaña fue “duro”. Borja Sánchez reconoce que arrastró “unas molestias” y explica que “lo ideal hubiese sido parar cinco o seis días que no teníamos porque había partidos de seguido y cada uno era más importante que el anterior. Pude estar con el equipo, no todos los minutos que hubiera querido, pero sí pude ayudar”.

Un gol quedará para el recuerdo, el que dio la victoria a los azules en el derbi en El Molinón. “Fue un día inolvidable. Para recordar. Un partido muy importante para nosotros. Para mí, en particular, fue un espectáculo. Te lo enseñan familiares, amigos... Hay gente que te dice que se emocionó mucho con ese gol. Es algo que se agradece y que impresiona”, apunta.

El inicio de la temporada no fue fácil para Borja Sánchez. El ovetense no entraba en las convocatorias y el equipo azul no terminaba de arrancar. “No estaba teniendo minutos y el equipo no estaba sumando. Encadenamos varias derrotas y fueron en los últimos minutos. Fue un inicio complicado. Al final me hice con más minutos y crecí con el equipo”, explica.

La permanencia llegó en el partido ante el Racing de Santander, lo que supuso una liberación para la plantilla. “Era lo que llevábamos buscando mucho tiempo. Creíamos que podíamos ganar cualquier partido. Quitando en dos o tres, se compitió en todos. Esa victoria ante el Racing nos dio el objetivo final, que nos daba tranquilidad”, considera el mediapunta oviedista.

Borja Sánchez buscará tener más continuidad en la nueva temporada y seguir asumiendo los galones que recibió en el tramo final de la pasada campaña. “Voy a trabajar, me siento importante en el equipo y así va a seguir siendo”, puntualiza. Y es que Borja Sánchez desea “poder estar más minutos con mi equipo. Desde luego que lo voy a conseguir”.

En una temporada donde ha disputado 34 encuentros en la categoría de plata, Borja Sánchez analiza una competición muy igualada. “La Segunda me ha sorprendido un montón. Es muy competitiva y difícil. Va mucho a los detalles. De estar arriba a estar abajo son dos o tres partidos. Con confianza, creo que se puede hacer un buen año”, expone.