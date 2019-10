Borja Sánchez acumula nuevas vivencias en su breve etapa como jugador del primer equipo del Real Oviedo. El pasado domingo, el canterano marcó su primer gol en el Tartiere. “Era además mi primer partido como titular aquí, es un orgullo poder jugar en mi ciudad”, aseguró este martes en el acto de firma del acuerdo entre el Oviedo y Tartiere Auto. “Es un privilegio y un lujo poder ir a entrenar y jugar con el coche de Tartiere Auto”, afirmó el mediapunta azul.

El futbolista ovetense analiza la mejoría del equipo: “Hemos dado un paso adelante muy grande. Cada vez vamos ya con la vista más hacia adelante. Los partidos antes de Navidad pueden marcar dónde podemos estar para el final de la temporada”.

Borja aprovechó su intervención en la sala de prensa del Tartiere para agradecer los halagos de Saúl Berjón. “Él me ayuda mucho, se lo agradezco. Es un lujo poder jugar a su lado, me entiendo muy bien con él. El domingo me dio un pase fantástico”, recordó.