Borja Sánchez: "Los canteranos tenemos un sentimiento especial por lo que significa jugar en el Oviedo"

Borja Sánchez, autor del gol de la victoria del Real Oviedo en el Gran Canaria frente a Las Palmas, compareció ante los medios de comunicación en la vuelta al trabajo en El Requexón, antes del partido del sábado (18:30 horas) en el Carlos tartiere frente al Lugo.

Victoria importante contra Las Palmas.

“Muy importantes para empezar la semana con más confianza y alegría. Veníamos desde Leganés buscando otra victoria. No lo conseguimos contra Eibar y Granada, con buenas actuaciones. Lo hemos conseguido conra Las Palmas".

Plan de partido perfecto.

“Éramos conscientes de dónde jugábamos. Sabíamos el partido que queríamos jugar y salió a la perfección".

¿Cómo te ha sentado el gol a Las Palmas?

“El gol llega en un momento importante, en una temporada complicada en lo personal. Es la guinda al trabajo de todo el equipo. Además, asistencia de Viti. No dominamos con balón porque ellos son el equipo que son, pero peleamos y creísmo hasta el final para llevarnos la victoria".

Mejora del equipo en las últimas jornadas.

“El equipo ha ido en una línea ascendente. Los resultados no reflejaban el trabajo del equipo, Granada es un ejemplo. Estamos contentos con la línea de trabajo y hay que seguir así para sacar los mejores resultados posibles".

¿Objetivo hasta final de temporada?

“La experiencia me dice que cada fin de semana es una lucha. Un día pierdes y lo ves todo negro y otro día ganas y ves la luz. Nos centramos en el Lugo. El partido del sábado es clave”.

Sufrimiento con las lesiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sufres porque después de un periodo de hilar varias sesiones te sientes un poco solo. A nivel mental sufres porque tu confianza baja. Quieres echar una mano y no puedes. Está llegando una época mejor para mí”.

Existe la percepción de que no defiendes, aunque los números dicen otra cosa.

“Quizá sea por el tipo de jugador que soy. Llevo tiempo ayudando en esa faceta. Volví a recuperar varios balones ante Las Palmas y quiero seguir en esa línea”.

Mejora con balón.... sin perder la solidez.

“Cada partido tiene sus particularidades. No podemos ir a Las Palmas a tratar de quitarles el balón, pero en los anteriores partidos sí teníamos la idea más clara con balón”.

Partido diferente: de equipos del playoff al Lugo.

“Lo empezaremos a preparar. Es un partido vital, queremos sacar los tres puntos en casa para estar más tranquilo. No suelo hacer muchos cálculos ni mirar la clasificación”.

¿No miras la tabla?

“Trato de no mirarla, pero no quiere decir que no la mire. El otro día sales a un campo súper complicado y que a priori no es el mejor campo para conseguir tres puntos. Pero salimos a por ellos y nos va a servir a nivel de confianza y de ánimos para lo que viene”

¿Borja Sánchez mejora con jugadores de buen trato de balón alrededor?

“Ojalá haya podido ayudar en la mejora. Son fases de la temporada. No estando yo también hubo buenos partidos. Aquí estamos para echar una mano”.

El Requexón sigue aportando al equipo. Asistencia de Viti y gol de Borja.

“Lo habíamos hablado. Tanto Viti como Jimmy, Lucas, Mier… Tenemos un sentimiento especial y espero que eso se refleje en el campo”.

El Oviedo parece que rinde mejor contra los de arriba que contra los de abajo.

“No sé contra quién jugamos mejor. A veces parece que cuanta más exigencia tenemos mejor respondemos, pero también tenemos que saber llevar el control de los partidos”.