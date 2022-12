Borja Sánchez en COPE: "Me siento responsabilizado. He pasado una época regular, pero voy a volver fuerte"

No está siendo una buena temporada para Borja Sánchez. Después de la renovación en verano, uno de los últimos ídolos del oviedismo no está pudiendo rendir como se esperaba. Y como él esperaba. Se le nota fastidiado por una campaña en la que no le están saliendo las cosas, culpa de las lesiones que no le han dejado todavía encontrar continuidad. Este jueves sintió una molestia que le hizo terminar el entrenamiento antes de tiempo. Parece que será para pocos días. Por delante, espera poder resarcirse en la segunda vuelta de la competición. Sería sin duda el mejor fichaje de invierno para el Real Oviedo. Nos cuenta como se encuentra y cómo ve la temporada en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo estás? Este jueves veíamos que te retirabas de la sesión...

"Estoy jodido. He tenido un pequeño paso atrás. Me molestó en el entrenamiento y estoy pendiente de la evolución. Parece que no es mucha cosa. Espero que sea poco tiempo. Estoy triste porque no esperaba este nuevo contratiempo, pero pronto voy a estar de vuelta. Con ganas de volver y estar al cien por cien".

¿Achacas a algo tanta lesión? Nunca habías tenido una temporada tan complicada...

"Imagino que será un cúmulo de cosas. Parte de la pretemporada, factor suerte... Llevaba tres temporadas jugándolo todo y este año me ha tocado arrancar de esta manera. Voy a volver fuerte. Vamos a hacer una segunda vuelta en condiciones".

¿Te pesa tanta lesión? Era un año marcado. ¿Fastidia especialmente por eso?

"Sí. Era el año que más responsabilidad sentía y no he empezado como yo quería. La mala suerte de las lesiones nunca me había tocado. Siempre viene bien para aprender".

¿Cómo está el ánimo para el partido de Copa?

"Estamos contentos. El Oviedo se merecía una eliminatoria así. Sobre todo en Copa, que no llevábamos actuaciones muy buenas. Merecemos seguir avanzando en esta competición y poder disfrutarla. Estamos con ilusión. Va a ser un gran partido. Tenemos claro que la Liga es donde más tenemos puesto el objetivo, pero estas ocasiones hay que disfrutarlas. Estamos confiados en que podemos ganar y pasar la eliminatoria".

¿Qué sensación tenéis de cara a la eliminatoria?

"El nivel del equipo y los jugadores a los que nos enfrentamos es evidente que es muy alto. Pero estamos confiados. Somos un equipo muy complicado y estamos encajando muy pocos goles. Les vamos a plantear un partido difícil. Con nuestra gente en casa, que está muy enchufada, seguro que nos sirve de ayuda".

El ambiente va a ser espectacular.

"Seguro. Esperemos que no solo el día del Atleti y que podamos vivir más noches así esta temporada".

¿Te ves para el partido o lo descartas?

"Me temo que no podré estar. Está por confirmar, pero me temo que no".

La dinámica antes del parón era buena. ¿Hay argumentos para la confianza?

"Poco a poco según sigamos sacando resultados el equipo se irá soltando. Hay jugadores que estamos lesionados que tienen que volver. Podremos hacer una segunda vuelta muy buena y mirar hacia arriba".

¿Qué ha cambiado con la llegada de Cervera?

"El míster es muy exigente, tiene las cosas muy claras. Todos estamos trabajando mucho y el equipo está muy ordenado. No nos estamos volviendo locos en hacer muchas cosas. Las que hacemos, hacerlas bien. Minimizar al rival y a partir de ahí acostumbrarnos a competir y a ganar".

¿Qué te transmite?

Lo primero que espera, que es lo que espero yo también es volver a mi máximo nivel. Dejar las lesiones atrás y encontrar un punto de nivel físico óptimo e ir cogiendo minutos y volver a mi nivel. Y a partir de ahí ofrecerle lo que me pida".

¿Cómo fue el verano? Parece que ha pasado mucho tiempo, pero apenas son unos meses. Acababas contrato y finalmente se dio la renovación...

"Fue un verano un poco movido. Yo acababa contrato y la situación me permitió negociar con otros equipos. Escuché ofertas, pero según iban llegando tenía claro que lo que más me tiraba era quedarme. Me había quedado con la espinita del Play Off y quería intentarlo una vez más. Es una lástima que no hemos empezado como queríamos. Voy a luchar por acabar lo mejor posible y pelear por ese sueño".

¿Tenías claro que querías seguir en Oviedo?

"Escuché ofertas y valoraba irme, pero en el momento en el que empiezan a aparecer, te das cuenta de lo que quieres. Quise seguir aquí y así ha sido".

¿Te sientes más responsabilizado?

"Sí. Renuevas y sientes el peso sobre tu espalda. Y más cuando aparecen las lesiones, no das el nivel esperado y no consigues los objetivos. Se sufre. He pasado una época regular a nivel mental, pero ahora estoy mejor y con ganas de ayudar al equipo y de acabar el año como nos merecemos".

¿Cómo ves el futuro? ¿En qué sueñas?

"Ahora mismo el futuro cercano. Recuperarme y darlo todo. El sueño es pelear por el ascenso y así lo haremos".