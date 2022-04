Borja López: "Ha sido una temporada dura para mí, pero estoy en casa y soy feliz"

Borja López ha comparecido en rueda de prensa antes de recibir al Ibiza el domingo en El Molinón (16:00 horas).

QUÉ IMPORTANCIA LE DAN AL PARTIDO DEL IBIZA Y SOBRE SU FUTURO

"Sabemos de la importancia del partido del fin de semana, es vital, nos lo jugamos todo. En casa, con nuestra gente tenemos que volver a hacernos fuertes. Estamos preparando esta semana al máximo para llegar en las mejores condiciones y ganar. Lo necesitamos ya. Estamos en la situación en la que estamos y tenemos que cerrar la permanencia. Hay que ser realistas, sacar los puntos para poder estar tranquilos.

Estoy centrado en la situación en la que estamos, no pienso más allá. Acabo contrato, pero pienso en acabar lo mejor posible, ayudar al equipo en lo máximo y sumar los tres puntos".

SU SITUACIÓN PERSONAL

"Todos los jugadores quieren jugar más, es lo que nos planteamos a principio de temporada. La temporada está siendo bastante dura, a nivel personal y colectivo. Es duro ver que no se cumplen los objetivos. Ahora quiero acabar la temporada de la mejor manera, darle un poco de continuidad al partido de esta jornada. Hemos peleado ante un equipo que está arriba. El equipo podría haber peleado. Afrontamos una semana importante donde solamente nos vale sumar los tres puntos".

¿HA HABLADO CON JAVI RICO? ¿ESTÁN CONTENTOS CONTIGO? ¿SI SE GANA EL DOMINGO, SE SOLVENTA PERMANENCIA?

"No me han dicho lo contrario y creo que sí. Estoy concentrado en terminar bien la temporada, en darlo todo por esta camiseta, por este club, que es el equipo de mi vida. No me gusta vernos en la situación en la que estamos ahora. Si ganamos, daríamos un paso de gigante para cerrar la permanencia".

ESTARÍA DISPUESTO A SEGUIR EN EL SPORTING PESE A ESTA TEMPORADA

"La temporada ha sido dura para mí. Estoy en casa y soy feliz. Si el club me quiere presentar una renovación, lo valoraré. Mi cabeza no está en eso, sino en ayudar al equipo. No hay individualismos".

¿ES UNA TEMPORADA PARA TOMAR NOTA Y HACER MUCHOS CAMBIOS?

"Habrá que tomar nota cuando se acabe y sí habrá que hacer camibios, como en todas las temporadas. No soy quien toma las decisiones. Mi deber es ayudar al equipo a sumar los tres puntos cada fin de semana".

BABIN

"Es una pena que se haya lesionado. Es un jugador importante en la plantilla. Da mucha experiencia a esta plantilla. Perderse estos partidos será duro. He hablado con él y desde fuera aportará al máximo. Estamos concienciados en la importancia del partido ante el Ibiza. Son situaciones personales de cada jugador. Yo espero que se quede el máximo número de jugadores".

ENCAJAR AL FINAL

"El otro día se vio que el equipo no se conformaba con el empate y quería ir a por la victoria. Al final, se dio que encajamos en los minutos finales. Es algo que intentamos corregir, pero hay cosas que no se pueden controlar. Hay que tratar que no suceda en el próximo partido".