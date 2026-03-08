El Borja Jiménez más 'realista' tras la derrota en Andorra: "Lo vamos a intentar, pero el objetivo son 50 puntos y no pasar apuros"

La derrota del Sporting frente al Andorra ha supuesto un jarro de agua fría para las aspiraciones del equipo. El entrenador, Borja Jiménez, ha ofrecido una rueda de prensa marcada por el realismo y el pesimismo, donde ha querido rebajar la euforia sobre la lucha por el playoff de ascenso. El técnico ha sido claro al analizar la situación actual del club tras encadenar el cuarto partido consecutivo sin ganar.

Un baño de realidad

Borja Jiménez ha sido tajante sobre las posibilidades del equipo de alcanzar los puestos de promoción. "Pensar en el playoff cuando está a 6 puntos yo creo que no tiene mucho sentido y nos distancia", ha afirmado. Aunque entiende que "hay que ser ambiciosos", el entrenador ha querido dejar claro que "la realidad, a día de hoy, es otra", refiriéndose a la mala racha de resultados que aleja al equipo de la parte alta de la tabla.

Pensar en el playoff cuando está a 5 o 6 puntos no tiene mucho sentido" Borja Jiménez Entreador del Sporting de Gijón

El técnico también ha tenido palabras para la afición, de la que ha dicho que "está muy por encima de lo que nosotros estamos haciendo". Ante la decepción que puede generar la situación, Jiménez ha asegurado que no puede "decirle nada" a la gente. "Nosotros somos los que le tenemos que dar a ellos", ha añadido, reconociendo que "nuestro nivel estas 4 últimas semanas es el que es y hay que afrontarlo así".

Ellos están muy por encima de lo que nosotros estamos haciendo" Borja Jiménez Entrenador del Sporting de Gijón

Análisis del partido

Respecto a la derrota en Andorra, el entrenador ha lamentado las ocasiones falladas en la primera parte. En la segunda, considera que el partido estaba "bastante controlado" hasta el gol, que ha atribuido a la mala fortuna: "Hemos tenido la mala suerte de que pegó en Jesús". Jiménez ha sido autocrítico con el juego del equipo, admitiendo que "no hemos estado finos en las transiciones, en la toma de decisión", lo que ha impedido al equipo sumar un resultado positivo.

Además, ha señalado el bajo rendimiento de los jugadores clave en ataque como Gelabert, Otero y Dubasin. "Si ellos no lo hacen, pues la realidad es que nos nos está pasando", ha comentado sobre la falta de gol. Según el técnico, el equipo no se encuentra "en ese momento de acierto o en ese buen momento individual de esos jugadores más determinantes", lo que explica en gran parte la sequía de victorias.

Primero, los 50 puntos

Finalmente, Borja Jiménez ha insistido en el mensaje que lleva repitiendo desde su llegada: el primer objetivo es la permanencia. "Tendremos que seguir peleando para poder estar entre esos equipos que mantienen la categoría, lo primero, y si nos da para más, pues intentar estar entre los seis mejores", ha declarado. El técnico asume la responsabilidad como "el entrenador, el primero" y pide centrarse en asegurar los 50 puntos antes de mirar a cotas más altas.