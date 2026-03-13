Borja Jiménez matiza sus palabras en Andorra y se muestra contundente ante la mala racha del Sporting: "Aquí no se va a rendir nadie"

El Real Sporting afronta el partido de este domingo (21:00 horas) en El Molinón ante el CD Castellón con la necesidad de revertir una racha de cuatro jornadas sin ganar y con bajas sensibles en la plantilla. El entrenador, Borja Jiménez, ha lanzado un mensaje optimista en la rueda de prensa previa, donde ha asegurado que, pese al bache, tienen "el convencimiento de que ganaremos".

Bajas y oportunidades

El equipo llega condicionado por dos ausencias notables: Rubén Yáñez y César Gelabert. La lesión del portero titular le abrirá la puerta a Christian Joel, una oportunidad ante la que el técnico se ha mostrado sereno: "Estamos tranquilos y contentos de que el domingo tenga su oportunidad", ha afirmado sobre un guardameta que "se crece ante la adversidad".

Estamos tranquilos y contentos de que el domingo Christian Joel tenga su oportunidad" Borja Jiménez Entrenador del Real Sporting

En la delantera, la baja de Gelabert podría permitirle la entrada en la convocatoria al canterano Álex Oyon, quien ha entrenado toda la semana con el primer equipo y Jiménez ha definido como "el sustituto natural". El técnico también ha justificado la ausencia de Andrés Ferrari en Andorra por quedarse sin ventanas de cambios tras la lesión de Yáñez y por una decisión táctica, ya que buscaba el perfil de otros atacantes.

Un calendario para "recuperar la desventaja"

El duelo ante el Castellón es el primero de un tramo del calendario muy exigente frente a rivales de la parte alta. Lejos de ser un problema, el técnico lo ve como "un muy buen momento" para revertir la situación. "Esa desventaja que se ha generado en estos cuatro partidos, tenemos que recuperarla", ha señalado Jiménez.

Pese a los últimos resultados, el entrenador ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha reiterado su confianza total en la plantilla. "Aquí no se va a rendir nadie hasta que no haya ninguna opción de poder conseguir lo máximo", ha sentenciado, insistiendo en que la meta sigue siendo llegar a las últimas jornadas con opciones de todo.