Borja Bastón: "Si Cervera hubiera llegado en pretemporada estaríamos luchando por el playoff"

Borja Bastón, capitán del Real Oviedo, ha comparecido ante los medios de comunicación a dos días para el derbi asturiano. Apunta a entrar en la convocatoria después de su lesión.

Semana especial

“Son semanas marcadas en el calendario. Sabemos que es un partido importante para la afición y para nosotros. Con muchas ganas de que llegue”.

¿Cómo se encuentra?

“Me hubiese gustado estar un poco antes para estar con mis compañeros y tener más ritmo pero lo importante es que estoy bien y con ganas”.

¿Habías marcado el derbi como partido para llegar?

“Mi objetivo era llegar cuanto antes mejor para poder tener ritmo y ayudar a mis compañeros. Uno de los objetivos era poder estar en este partido”.

¿Cómo te encuentras? ¿Estás para jugar?

“Me encuentro bien. Mientras estás con los readaptadores también trabajas y entrenas. El que decide es el míster. Yo me encuentro bien”.

¿Cómo has visto al equipo durante estas jornadas?

“Al equipo lo he visto muy bien. Era una situación difícil y encadenó varias victorias seguidas con partidos complicados como Las Palmas”.

¿Cómo influyen las dinámicas de cara a estos partidos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Respecto al derbi, estamos muy bien, pero son partidos diferentes. Se viven con otra tensión, otra intensidad e importan poco las rachas”.

¿Qué poso deja el hecho de que se le den tan bien los derbis al Oviedo?

“Los números están ahí y dicen que hemos salido ganando últimamente. No sé si tiene alguna lectura. Se nos esta dando bien y ojalá esté finde semana sea así también”.

¿Cómo recuerda el derbi del año pasado?

“Fue un partido bastante bueno. Competimos muy bien, con mucha tensión y nervios. El final fue desagradable. No se tienen que repetir esas actuaciones. Entiendo todo. Había mucha tensión y su temporada no estaba siendo buena y se frustra la gente y se paga de maneras que no tiene que ser”.

¿Qué le parece el papel de Vallejo y Enrich en estos partidos?

“Han hecho un trabajo increíble, no solo por los goles. Se necesitaba de todo el mundo. A base de goles y trabajo, han hecho partidazos. Hay equipo de sobra para que cuando falte uno llegue otro y lo haga bien. Se ha demostrado”.

¿Qué nos puedes contar con tu futuro?

“No creo ni que sea el momento en esta semana tan importante ni sé lo que va a pasar conmigo. He demostrado de sobra que estoy comprometido con el club y que estoy a gusto. Ojalá… No dependerá de mí”.

Tras los acontecimientos del año pasado, el mensaje es que no vuelvan a ocurrir esos incidentes….

“Tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Hay una rivalidad y sin más que tres puntos. Pero somos compañeros de profesión. Cada uno tenemos que luchar por nuestros intereses pero que quede ahí”.

Cinco victorias seguidas… ¿cómo ves al equipo de cara a final de temporada?

“Llevar cinco victorias es increíble, es porque hemos hecho muchas cosas bien. Pero de cara al derbi poco influye. La gente va a estar….”

¿Cómo vive la semana el vestuario? ¿La gente de la casa?

“Todos tenemos más adrenalina. Los asturianos tienen familia y amigos que lo vivirán de una forma más especial, pero todos nos impregnamos de las ganas de ganar y de representar al equipo y que gane. Gente que a veces no es de muchas palabras se les nota con más ganas”.

La renovación de Cervera, ¿qué le dice de cara al proyecto?

“Me habla muy bien de Pachuca, que ha venido con la cosas claras. Es lo correcto que el mister siga por dar una continuidad a todo lo que estamos haciéndo. Si hubiese estado en pretemporada habríamos luchado por playoff. Es dar una continuidad al trabajo y que puede salir muy favorecido”.