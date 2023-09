Borja Bastón antes del derbi: "Los tres puntos son vitales en nuestra situación"

Borja Bastón compareció ante los medios de comunicación antes del primer entrenamiento en El Requexón en la semana del derbi asturiano de este próximo sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere frente al Real Sporting de Gijón.

Posible lesión grave de Mangel.

“Quiero mandar un fuerte abrazo a Mangel. Sigue siendo jugador nuestro y mandarle nuestro ánimo”

Mejora ante el Levante.

“Creo que las sensaciones fueron totalmente diferentes a las que veníamos mostrando. Era necesario un cambio y se está notando. Ojalá podamos seguir en esta línea el fin de semana”.

Semana de derbi.

“Afrontamos la semana como todas. Con mucha ilusión y muchas ganas de conseguir los tres puntos. Sabemos que este partido es especial por lo que significa para nuestra gente, pero estamos en un momento que para nosotros es vital y tenemos que sacar los tres puntos”.

Expulsión de Colombatto.

“Sé que el club está haciendo todo lo posible para recurrirla y que se la quiten. Creo que se la deben de quitar. Son dos amarillas bastante rigurosas que no deberían habérsela sacado. Y menos la segunda. Está protegiendo un balón. Podía haber sido falta, pero no amarilla”.

Buenos dinámica del Oviedo en los derbis.

“Estamos teniendo buenos resultados en los derbis pero lo que ha pasado de nada sirve. Tenemos que hacer un buen partido en nuestra casa, con nuestra gente y sacar los tres puntos para coger ritmo”.

Su rol con Cervera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Los delanteros vivimos de los goles. Hay entrenadores que piden otro tipo de trabajo y estás un poco más lejos, pero al final vivimos de los goles. Contento que haya servido para conseguir un punto”.

El derbi para los nuevos fichajes.

“Los nuevos preguntan y ven lo que es Oviedo, el campo… Todos se imaginan el día del derbi. Lo intentamos explicar pero decimos que hasta que no lo vean en persona no van a saber lo que conlleva. Les iremos diciendo que lo disfruten, pero que se sale a competir y a ganar”.

Buen partido ante el Levante.

“Me encontré bien. Un delantero de mis características necesita balones en el area, ocasiones. Tuve varias, pude meter una y la pena fue que el equipo no se pudo llevar los tres puntos”.

Un gol y una asistencia en este inicio de liga.

“Viendo los números diría que no son malos. Las sensaciones no habían sido las mismas en los primeros partidos. Es un trabajo que no es tan reconocido. Gol y asistencia no está mal, pero quiero más”.

¿Por qué el mal inicio del Oviedo?

“No sabemos porque del arranque. No hemos empezado como queríamos. Es la jornada 4 y queda muchísimo por delante. La línea es el partido contra el Levante”.

Optimista de cara al futuro.

“No es el inicio que esperábamos, pero queda mucho. Es un partido muy importante ya no solo por los tres puntos. Anímicamente si ganas un derbi pega un empujón a la gente”.

¿Por qué la mejora en el Ciutat de Valencia?

“No sé si fue el sistema, que también influyó. El Levante te propone desde el principio y tienen buenos jugadores. En defensa nos sentimos cómodos y tuvimos gente que daba velocidad y te dejaba llegar con centros y más libertad”.

Plantilla para la 2023/24.

“Se ha hecho una gran plantilla. El club ha hecho un gran esfuerzo en traer jugadores de mucho nivel. Falta que se amolden y entren y se metan en el sistema. Colombatto ha llegado una semana, Seoane entre ir a México y la sanción no hemos podido disfrutar de él. Santi está con el periodo de adaptación… cuando todos estemos bien va a haber un equipo muy competitivo y que puede hacer buenas cosas”.

Mensaje antes del derbi.

“Son tres puntos. Sabemos que son vitales tres puntos en nuestra situación. Un derbi pega un subidón si lo ganas. Es un buen momento para arrancar y conseguir la primera victoria”.