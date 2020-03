Al centrocampista del Sporting Nacho Méndez no le gusta la decisión de jugar a puerta cerrada, pero la acepta en un contexto de máxima preocupación por la salud pública. “No es una situación que queramos ninguno. Ni mucho menos el Deportivo, que está en un momento complicado y se la juega delante de su público. Nosotros tampoco. Para el futbolista, jugar sin gente, sin ambiente, no es bonito. Pero nosotros no tomamos las decisiones. Haremos lo que se nos mande e intentaremos adaptarnos. Lo bonito sería jugar con Riazor lleno, un estadio que siempre tiene un ambiente bonito, con mucha gente apoyando al equipo. Pero lo importante es la salud y que nadie esté en riesgo”, expone.

El canterano rojiblanco está “a la espera de ver qué pasa”. “Nosotros tenemos que aislarnos un poco del tema, aunque sea complicado. La salud de todos, la nuestra, la de la afición, la de las personas que retransmiten un partido... es lo más importante más allá del deporte y la competición. Debemos acatar órdenes y aceptarlas”, responde.

Nacho Méndez explica cómo se están adaptando a la nueva situación. “Es un problema que nos influye a todos. Seguimos los consejos que nos da el doctor. Tenemos precaución y cuidado. Los entrenamientos, con Mareo vacío, no nos cambia mucho en el día a día”, sostiene.